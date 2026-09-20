Wim Huizer winnaar Grote Prijs vanuit Morlincourt

Wim Huizer heeft zaterdag 19 september 2026 de laatste Grote Prijs-vlucht gewonnen bij postduivenvereniging De Combinatie in Middelharnis. Zijn duif kwam als eerste aan in Nieuwe-Tonge na een vlucht vanuit Morlincourt in Frankrijk.

Bij postduivenvereniging De Combinatie in Middelharnis werd de avond voor het inkorven van de laatste Grote Prijs vlucht niet alleen aandacht besteed aan de duiven: de leden genoten er ook van een goed verzorgde barbecue. Een dag later werden de duiven ingekorfd voor de vlucht vanuit Morlincourt, een plaats in Frankrijk in het arrondissement Compiegne, hemelsbreed ruim 250 kilometer.

Inmiddels is het duivenseizoen afgelopen en is ook de laatste Grote Prijs vlucht vervlogen.

Op deze natour-vlucht mochten zowel oude- als jonge duiven worden meegegeven. Totaal hadden 25 duivencoaches van PV de Combinatie 480 duiven ingekorfd.

Zaterdag 19 September 2026 waren de omstandigheden uitstekend, zodat de duiven om kwart voor negen het sein tot lossen kregen. Met helder weer en een stevige westenwind konden de duiven vlot huiswaarts keren. In Nieuwe‑Tonge viel bij Wim Huizer de eerste duif na bijna drie uur vliegen en wel om 11.41.26, goed voor een gemiddelde snelheid van ruim 84 kilometer per uur. Opvallend was dat het opnieuw dezelfde duif betrof die ook de vorige twee vluchten als eerste op zijn hok arriveerde. Deze tweejarige duivin, 8389448, ging als eerst getekende van de ingekorfde duiven van Wim Huizer de mand in.

Twee weken geleden won deze duivin zelfs de eerste prijs van Flakkee, vorige week volgde een kopprijs, en nu opnieuw de overwinning. De duif, die op een nestje zat te broeden en deze week jongen van enkele dagen oud verzorgde, kreeg Huizer van clubgenoot Jaap Westhoeve.

Huizer, al meer dan 25 jaar actief in de duivensport, noemt het uitzonderlijk dat een duif in zo’n korte periode twee keer de eerste prijs van Flakkee e.o. weet te winnen. Deze geweldige prestatie werd bekroond met de Grote Prijs Goed Voor Goed.

De twee prijs was voor Richard van den Bos en André van der Linde maakt met de 3e prijs het podium compleet.