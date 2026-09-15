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Omroep Archipel
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112

112 Veiligheidsdag brengt hulpdiensten samen in Middelharnis

Internetredactie Omroep Archipel
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Foto: Omroep Archipel

In Middelharnis vond zaterdag 12 september 2026 de vijfde editie van de 112 Veiligheidsdag plaats. Bezoekers zagen daar brandweer, politie en ambulancediensten aan het werk en konden voertuigen, materialen en demonstraties bekijken.

Bij een demonstratie werd een verkeersongeval met twee voertuigen nagebootst. Eén slachtoffer zat bekneld achter het stuur. De brandweer overlegde met de ambulance over de veiligste en snelste manier om het slachtoffer te helpen. Uiteindelijk werd de deur van de auto verwijderd en de stoel aangepast om de bevrijding mogelijk te maken.

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Ook de politie liet verschillende voertuigen zien. Bezoekers konden onder meer een politiemotor, een snel interventievoertuig, een leswagen van de politieacademie en een voertuig voor grote evenementen bekijken. Daarnaast konden bezoekers in een ambulance kijken en zien hoe de apparatuur en een brancard werken.

De organisatie wil met de veiligheidsdag inwoners van Goeree-Overflakkee op een toegankelijke manier kennis laten maken met het werk van hulpdiensten. Het evenement is bedoeld om te laten zien wat er achter de schermen gebeurt als hulpverleners worden ingezet.

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