Van tractor tot Blues Brothers-auto: Nieuwe-Tonge staat vol oldtimers

Foto: Oldtimerdag Nieuwe-Tonge

Op zaterdag 19 september 2026 vindt de zesde editie van de Oldtimerdag in Nieuwe-Tonge plaats. De organisatie heeft momenteel al zo’n tweehonderd aanmeldingen van vierwielers en hoopt ook nog eens honderd brommers te ontvangen bij de Geusje’s Stee.

Onder de aangemelde vierwielers bevinden zich veel auto’s, maar ook tractors, vrachtwagens en legervoertuigen. “En we hebben altijd zo’n honderd brommers. Die komen altijd last-minute als ze zien dat het mooi weer is”, vertelt Jeroen Tijl van de organisatie. Een week voor het evenement zijn de laatste voorbereidingen in volle gang. “Het is vooral nog digitaal voorbereiden en de aanmeldingen op de website bijhouden. Ik merk dat nu het dichterbij komt en mensen de weersverwachting kunnen zien, het iets sneller gaat met de aanmeldingen.”

Hoewel de meeste voertuigen van Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard komen, zijn er ook deelnemers uit Zeeland en Noord-Brabant. “En ik heb zelfs Amersfoort zien staan. Dat is toch een teken dat het goed bevalt als ze van zo ver komen.” Veel deelnemers zijn al vaker geweest, maar volgens Jeroen is er ook steeds nieuwe aanwas. “Als ze zich aanmelden, vragen we of ze vaker zijn geweest. Een hoop zijn dat niet, maar er zijn ook een hoop bekenden. Sommigen komen al vanaf dag één. Vaak herken ik een voertuig ook eerder dan de persoon ervan.” Bijzondere voertuigen

Gevraagd naar de aanwezige voertuigen op het terrein, rollen de namen en termen eruit. “De auto’s hebben heel veel unieke verhaaltjes. Zo komt iemand met een trekker uit 1958 uit Rotterdam met een pipowagen erachter. Dat is echt een uniek ding. Hij komt al op vrijdag, want hij is er wel een dagje zoet mee om hierheen te rijden.” Een ander hoogtepunt noemt hij een exacte replica van de auto uit The Blues Brothers. “En er is een Chevrolet uit 1965. Daarvan waren er maar twee in Nederland. Ik hoorde dat er eentje is gesneuveld, dus dit is het enige model dat nog rondrijdt in Europa.” Het initiatief voor de jaarlijkse Oldtimerdag ontstond in 2019, door een zwager van Jeroen. De boerderij heeft twee keer per jaar een open dag. “Ik heb tegen hem gezegd dat hij wel een paar oude auto’s en trekkers kon neerzetten. Hij kende ook nog wel wat vrienden en uiteindelijk stonden er vier auto’s en twaalf trekkers.” Door hier reclame voor te maken, verdubbelde volgens hem meteen de aanloop. Het smaakte naar meer, maar door de coronapandemie duurde het tot september 2021 voordat de eerste officiële Oldtimerdag werd gehouden. De coronamaatregelen waren inmiddels afgezwakt en er mocht weer van alles worden georganiseerd. “We wisten van gekkigheid niet waar we moesten beginnen”, blikt Jeroen terug. “Het was mooi weer, zo’n 23 à 24 graden en iedereen wilde er weer op uit en wat gaan doen. Dat was perfect. We zeiden daarna dat we gek zouden zijn als we dit niet zouden blijven doen.”

Met acht man het verkeer regelen

Op de dag zelf bestaat de organisatie uit 25 tot 30 vrijwilligers. “Dat is grotendeels personeel van de boerderij, maar ook familie, vrienden en ouders van de cliënten helpen mee.” De dagopvang van de Geusje’s Stee is gesloten, maar een aantal cliënten werkt zelf ook mee. “Het is een beetje kijken en inschatten waar het niveau ligt en hoe ze kunnen helpen. Het kan ook behoorlijk prikkelvol zijn, maar heel veel komen met hun ouders wel even kijken.” Die hulp is volgens Jeroen hard nodig. “Alleen het parkeren van voertuigen doen we al met acht man. Het eerste jaar deden we dat met z’n drieën, maar dat was niet bij te benen. Je draait je om en er staan er weer vier in de rij om naar binnen te komen.” De grootste uitdaging noemt Jeroen het aanvragen van een vergunning. “Dan heb je een plattegrond getekend en krijg je twee weken later te horen dat er iets niet klopte. Dan pas je het aan en is er weer iets anders mis. Waarom geven ze niet meteen een hele lijst met tien punten? Dat zou het zoveel makkelijker maken”, denkt hij hardop. “En dit gaat allemaal in de vrije uurtjes, hè.” Nieuw schuurtje

Voor de opbrengst van de dag wordt meestal een specifiek doel gezocht. Deze keer is dat een nieuw schuurtje. “De Geusje’s Hoeve is in november gebouwd en heeft acht vaste bewoners. Ze komen ruimte tekort, dus met de opbrengst kunnen we een schuurtje bouwen voor bijvoorbeeld fietsen. Vorig jaar hebben we een loungeset aangeschaft en ook al een keer een duofiets.” De Oldtimerdag vindt plaats op zaterdag 19 september 2026 van 10:00 tot 16:00 uur.