Bibliotheek Middelharnis organiseert boekenmarkt voor Green Friday

Wat ooit begon als een koopjesdag in Amerika, is inmiddels wereldwijd uitgegroeid tot bijna een hele koopjesmaand: Black Friday. Dit jaar valt de dag op 27 november. Als duurzaam en milieubewust tegenwicht is er tegenwoordig ook Green Friday. Bibliotheek Middelharnis doet hieraan mee met een boekenmarkt op vrijdag 20 november 2026.

Ook in Nederland doen steeds meer winkels en websites mee. De koopjesperiode van één dag is inmiddels uitgebreid naar enkele weken. In 2017 bedacht de Franse milieuorganisatie Envie het tegenconcept Green Friday, als statement tegen massaconsumptie en impulsaankopen. In plaats van spullen te kopen die je niet nodig hebt, draait het om consuminderen. Denk aan het repareren van spullen of het ruilen van kleding in plaats van het kopen van nieuwe producten.

Black Friday valt in Amerika altijd op de dag na Thanksgiving Day. Dat is de vrijdag waarop veel Amerikanen vrij zijn. De dag geldt als het begin van het seizoen van kerstaankopen, waarbij winkels klanten met hoge kortingen proberen te lokken.

Hergebruik stimuleren

Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden in Middelharnis organiseert hiervoor een boekenmarkt. “Met deze boekenmarkt geven we boeken een nieuwe bestemming en sluiten we aan bij de gedachte achter Green Friday: bewust omgaan met spullen en hergebruik stimuleren”, aldus de bibliotheek.

Volgens Debbie Teitsma, specialist Marketing & Communicatie, past Green Friday goed bij de maatschappelijke rol van de bibliotheek. Volgens haar wil de bibliotheek niet alleen kennis en informatie toegankelijk maken, maar inwoners ook inspireren. “We willen inwoners laten zien dat duurzamer leven niet altijd ingewikkeld hoeft te zijn. Door spullen te hergebruiken, te repareren, te delen of bewuster te kopen, kun je zelf al verschil maken. Met onze activiteiten op Green Friday maken we dit op een laagdrempelige en praktische manier zichtbaar.”

De boeken die worden verkocht, zijn afgeschreven uit de collectie en niet meer uitleenbaar. Zo kan er ruimte nodig zijn voor nieuwe titels of is een boek zo vaak uitgeleend dat het niet langer in goede staat verkeert. Veel hiervan zijn nog prima leesbaar. “Het idee voor de boekenmarkt is ontstaan vanuit de gedachte dat boeken die uit onze collectie verdwijnen nog prima een tweede leven kunnen krijgen.”

Het gaat om boeken voor volwassenen, zoals romans, thrillers en non-fictie. De volledige opbrengst gaat naar Stichting Trees for All. “Voor iedere € 5 die wordt opgehaald, kan er één boom worden geplant. Zo draag je dus ook bij aan een groenere leefomgeving.”

De bibliotheek probeert afgeschreven boeken altijd zoveel mogelijk een tweede leven te geven. “Een deel doneren we aan andere bibliotheken of gebruiken we bij activiteiten en workshops zoals boekselen. Ook organiseren we af en toe een boekenverkoop. Boeken die niet meer geschikt zijn om te lezen of te hergebruiken, worden afgevoerd voor recycling.”

De boekenmarkt wordt op vrijdag 20 november 2026 van 14:00 tot 16:00 uur gehouden in de bibliotheek in Middelharnis.