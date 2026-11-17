Een speciaal moment voor de 16-jarige Julian: onlangs haalde hij na 4,5 jaar zwemles zijn zwemdiploma. Een bijzondere mijlpaal voor een jongen die ontzettend angstig was in het water. "Hij heeft echt wat overwonnen", zegt zijn moeder Erica Soeteman uit Stellendam.

Zwemmen vond hij heel erg spannend, vertelt zijn moeder. "Hij was heel angstig voor het water, zoals er in springen en als hij niet kon staan. Het heeft even geduurd voordat hij zich veilig voelde en vrij kon zwemmen."

Julian is volgens zijn moeder een vrolijke, vriendelijke en sociale jongen. Al vrij snel na zijn geboorte kwamen ze erachter dat hij een beperking en ontwikkelingsachterstand had. "Hij heeft een mutatie op een gen zitten, maar ze weten nog steeds niet wat het inhoudt." In het dagelijks leven betekent dat, dat hij functioneert als een kind van 5 à 6 jaar.

Privéles

De jaren zwemles vergden veel doorzettingsvermogen van het gezin. "Soms geloofde ik niet dat hij het ooit zou halen, maar we gingen toch door", vertelt zijn moeder. Ook Julian was er soms helemaal klaar mee. "Op een gegeven moment had hij geen zin meer en bleef hij een beetje hangen, ging niet meer vooruit", vertelt zijn moeder.

Maar zodra hij privézwemles kreeg van juf Jolanda, één op één, ging het een stuk beter. Zij kon hem geruststellen: "Hij had het binnen de kortste keren voor elkaar."

Zwembandjes

Als klein kind gingen zijn ouders al wel met Julian zwemmen, maar hij vond het spannend zodra hij de bodem niet meer voelde. Julian had zwembandjes om en wilde vooral in het ondiepe bad. "We zijn wel altijd met hem naar het zwembad gegaan, zodat hij watervrij bleef."

Zijn ouders vonden het belangrijk dat hij uiteindelijk zijn diploma zou halen. "Wij zitten rondom water en willen dat hij blijft drijven als hij erin valt." Dus gingen ze op zoek naar een plek waar Julian zwemles kon krijgen. Ze kwamen uit bij Sport4All GO. "Daar geven ze zwemles in kleine groepjes aan kinderen met een beperking."

Glijbaan

Erica is heel blij met de organisatie. "Nu hij zijn diploma heeft gehaald gaan ze vrijdag 's avonds zwemmen en spelletjes doen met een grote groep. Hij is daar al voor het eerst geweest en vond het helemaal geweldig!"

Het is een ontzettende prestatie voor Julian en het geeft hem plezier in het zwemmen. "Hij durft nu ook van de glijbaan af. Hij heeft echt wat overwonnen." Ook voor zijn ouders en zus is het een grote verandering. "Je kan nu gewoon naar het toilet als je aan het zwemmen bent", zegt ze.