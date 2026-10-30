Van koken tot techniek: gemeente wil naschoolse activiteiten uitbreiden

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Basisschoolkinderen op Goeree-Overflakkee moeten in de toekomst op grotere schaal kunnen deelnemen aan activiteiten na schooltijd. De gemeente wil samen met scholen en Regiekr8 werken aan een breed aanbod, variërend van sport en muziek tot techniek en koken. De bedoeling is om uiteindelijk alle kinderen van 4 tot 12 jaar op het eiland te bereiken.

De aanvraag voor het project, dat ook bekendstaat als de Verrijkte Schoolomgeving, is toegekend vanuit de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta. Dit is een samenwerking tussen het Rijk en de regio Zuid-Hollandse Delta om de brede welvaart, leefbaarheid en economie in het gebied te versterken. Samenwerkende partner Regiekr8 is een organisatie die basisscholen ondersteunt bij bewegingsonderwijs en de ontwikkeling van naschoolse activiteiten. De komende periode worden de mogelijke activiteiten verder uitgewerkt. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de wensen en mogelijkheden van de afzonderlijke scholen. Het aanbod kan daardoor per school of dorp verschillen. De gemeente wil kinderen op die manier de kans geven om hun interesses en talenten te ontdekken, nieuwe kinderen te ontmoeten en hun vrije tijd zinvol te besteden.

Het is nog niet duidelijk welke activiteiten precies worden aangeboden en wanneer die van start gaan. De gemeente hoopt in het schooljaar 2026-2027 al op een aantal basisscholen te beginnen. Doordat het project nog in de opstartfase zit, is nog niet bekend welke scholen als eerste aan de beurt zijn. Ook is de gemeente van plan het bestaande aanbod aan naschoolse activiteiten te behouden. “De periode van de Regiodeal biedt de mogelijkheid om geleidelijk op te schalen naar alle scholen en kernen. Dit is een belangrijke kanttekening: het aanbod zal naar verwachting niet meteen vanaf de start overal perfect (kunnen) staan”, aldus de gemeente. Naschoolse activiteiten kunnen volgens de gemeente bijdragen aan het zelfvertrouwen, de mentale veerkracht en de sociale vaardigheden van kinderen. Het uiteindelijke doel is dat alle basisschoolleerlingen op Goeree-Overflakkee de mogelijkheid krijgen om aan activiteiten na schooltijd deel te nemen.