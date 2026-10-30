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Omroep Archipel
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Zorg

Na ruim twintig jaar sluit inloophuis De Boei de deuren

Internetredactie Omroep Archipel
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Foto: Omroep Archipel

Inloophuis De Boei op Goeree-Overflakkee stopt per 1 januari 2027. Het bestuur heeft dit besloten omdat steeds minder mensen met kanker en hun naasten het inloophuis bezoeken. Ook is het moeilijker geworden om voldoende geld te vinden om de activiteiten te betalen.

De Boei werd in 2005 opgericht en vierde in 2025 het twintigjarig bestaan. Vrijwilligers boden mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden een plek om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen. Het inloophuis was twee keer per maand geopend. Bezoekers konden er terecht voor een gesprek, contact met lotgenoten, lezingen en andere activiteiten.

De Boei was aangesloten bij IPSO, een landelijk netwerk van centra die mensen met kanker en hun naasten ondersteunen.

Begin 2026 verhuisde het inloophuis van De Overkant in Ouddorp naar de Melishof aan de Binnenweg in Melissant. Nog geen jaar later heeft het bestuur besloten de activiteiten te beëindigen.

Het bestuur zegt het besluit met spijt te hebben genomen. Na ruim twintig jaar komt daarmee een einde aan de ontmoetingen die vrijwilligers voor mensen met kanker en hun naasten organiseerden.

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