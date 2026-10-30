Na ruim twintig jaar sluit inloophuis De Boei de deuren

Inloophuis De Boei op Goeree-Overflakkee stopt per 1 januari 2027. Het bestuur heeft dit besloten omdat steeds minder mensen met kanker en hun naasten het inloophuis bezoeken. Ook is het moeilijker geworden om voldoende geld te vinden om de activiteiten te betalen.

De Boei werd in 2005 opgericht en vierde in 2025 het twintigjarig bestaan. Vrijwilligers boden mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden een plek om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen. Het inloophuis was twee keer per maand geopend. Bezoekers konden er terecht voor een gesprek, contact met lotgenoten, lezingen en andere activiteiten.

De Boei was aangesloten bij IPSO, een landelijk netwerk van centra die mensen met kanker en hun naasten ondersteunen.