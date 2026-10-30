Campagne voor goede fietsverlichting van start in Middelharnis

Foto: Omroep Archipel

Bij CSG Prins Maurits in Middelharnis is op donderdag 29 oktober 2026 de campagne ‘AAN in het donker’ begonnen. De campagne loopt tot en met 28 maart 2027 en vraagt aandacht voor goede verlichting in het verkeer. Bij de start deden leerlingen mee aan een quiz over verkeersveiligheid.

Wethouder Hans Veentjer, schoolbestuurder Albert van Heinsberg en heemraad Hennie Wiersma-den Dulk van waterschap Hollandse Delta brachten samen een grote markering met het woord ‘AAN’ aan op het schoolplein. Ook vertegenwoordigers van de politie, gemeentelijke handhavers en het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland waren aanwezig. Met het korter worden van de dagen fietsen veel scholieren vaker in het donker. Goede fietsverlichting maakt hen beter zichtbaar voor andere weggebruikers. Volgens de campagne lopen fietsers met goede verlichting 20 procent minder risico op een aanrijding. Ook voetgangers en mensen die buiten sporten of hun hond uitlaten, kunnen met verlichting of reflecterende kleding beter zichtbaar zijn.

Wethouder Hans Veentjer vertelt dat verlichting ook voor andere verkeersdeelnemers belangrijk is. "In het donker kun je zelf misschien goed zien waar je fietst, maar dat betekent niet dat anderen jou ook zien. Even je licht aanzetten lijkt misschien een kleine moeite, maar maakt een groot verschil voor je eigen veiligheid én die van een ander. Ook als je wandelt, sport of de hond uitlaat, is het belangrijk dat anderen je goed kunnen zien." Na de start namen leerlingen deel aan een verkeersquiz. Ze werden verdeeld in twee teams en beantwoordden vragen over verlichting en verkeersveiligheid. In december 2026 en januari 2027 volgen meer acties op het eiland. De politie en gemeentelijke handhavers gaan daarbij letten op de verlichting van fietsers. Ook worden fietslampjes uitgedeeld. De Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Goeree-Overflakkee en CSG Prins Maurits vragen andere scholen en sportverenigingen om eveneens aandacht te besteden aan zichtbaarheid in het verkeer.