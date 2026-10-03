Brandweer houdt grootschalige natuurbrandoefening op de Slikken

De brandweer heeft zaterdag 26 september 2026 een grootschalige natuurbrandoefening gehouden op de Slikken van Flakkee. Tijdens de oefening stond het versterken en beoefenen van de regionale samenwerking bij natuurbrandbestrijding centraal.

“Het is vandaag zeer goed verlopen. Met de oefening hebben enorm veel eenheden meegedaan”, blikt Ivonne van Veldhuizen, dossierhouder natuurbrandbestrijding, terug op de dag. “Het lastige is de waterwinning hier op deze locatie. Vooral het pendelen met de waterwinning was een enorme uitdaging in deze oefening. Dat is ook goed naar voren gekomen.”

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Om de situatie beter in beeld te brengen, wordt bij een natuurbrand ook het Team Digitale Verkenning gealarmeerd. Dit team helpt de hulpdiensten om de situatie vanuit de lucht in kaart te brengen, zodat zij een beter beeld krijgen van de omvang en de verspreiding van de brand.

Jasper Begthel, teamleider Team Digitale Verkenning, legt uit: "Onze rol is beeld maken van bovenaf. Wij gaan dan kijken waar de brand begonnen is, waar breidt hij naar uit? Dus zowel naar het front als naar de flanken toe. Dat tekenen wij in ons systeem zodat de officieren van dienst en de bevelvoerders mee kunnen kijken met de tablet wat het beeld dan is. We kijken vooral naar de uitbreiding. Hij brandt al. Daar kunnen wij weinig aan doen met een drone."