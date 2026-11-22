De provincie Zuid-Holland roept het Rijk op om meer geld uit te trekken voor waterveiligheid. Zonder extra investeringen kunnen versterkingen van dijken vertraging oplopen. Tot 2050 moet ongeveer 1.400 kilometer aan dijken worden versterkt.

Volgens de provincie wordt deze opgave steeds groter door de stijgende zeespiegel en bodemdaling. Ook zouden de kosten voor het versterken van de dijken toenemen. Voor alle maatregelen uit het Deltafonds is tot 2050 naar schatting € 40 miljard nodig.

Dit fonds is de spaarpot van de overheid voor grote waterprojecten die Nederland beschermen tegen overstromingen en droogte. Het geld wordt onder meer gebruikt voor het versterken van dijken en duinen, het onderhoud van waterwerken, zoals de Haringvlietsluizen, en projecten die zorgen voor voldoende zoet water voor landbouw en natuur. Alleen al voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma is tot 2050 naar verwachting tussen de € 14 en € 23 miljard nodig.