Een investering in de toekomst. Dat is wat een cheque van € 1.000 betekent voor een jonge inwoner van Goeree-Overflakkee. Wethouder Daniël Huising overhandigde Jayson dinsdag 24 november 2026 bij ontwikkelbedrijf GOwerkt de cheque. Met het bedrag kan hij de kosten voor zijn opleiding betalen.

De cheque komt van Everyday Heroes, een Nederlandse stichting die mensen helpt praktische belemmeringen weg te nemen op weg naar werk, een opleiding of deelname aan de samenleving. Wethouder Huising (Sociaal Domein) won de voucher tijdens het VNG-congres voor een inwoner van Goeree-Overflakkee.

Jayson is op 1 september gestart met zijn opleiding. Het gaat om een BBL-opleiding. Dat betekent dat hij leren en werken combineert: hij doet praktijkervaring op bij een werkgever en volgt daarnaast onderwijs. Voor Jayson betekent dat dat hij de ene week op een schip werkt en de andere week aan leren besteedt. Voor deze opleiding heeft hij geen recht op studiefinanciering van DUO. De kosten voor zijn opleiding moet hij daarom zelf betalen.