Foto: Gemeente Goeree-Overflakkee

De jonge ondernemers Sophie Kieviet (17) en Lucas van der Vlies (21) hebben vrijdag 20 november 2026 allebei een prijs gekregen tijdens een bijeenkomst op de Beroepscampus in Sommelsdijk. De twee presenteerden daar hun bedrijf en toekomstplannen aan een panel van lokale ondernemers. De bijeenkomst werd gehouden op de Dag van de Ondernemer.

De bijeenkomst werd geopend door Piet van den Doel, voorzitter van de Ondernemersvereniging Goeree-Overflakkee (OVGO), en wethouder Henk van Putten. Daarna presenteerden Kieviet en Van der Vlies onder leiding van Sylvia Bolleman hun onderneming. Van der Vlies begon in de zomer van 2021 samen met zijn broer een hoveniersbedrijf. Het bedrijf richtte zich aanvankelijk op het verwijderen van onkruid uit tuinen. Inmiddels verzorgt het ook tuinonderhoud en groenbeheer voor particulieren, bedrijven en verenigingen van eigenaren. Van der Vlies wil het bedrijf verder uitbreiden. Een van zijn plannen is om tuinen van woningen die te koop staan klaar te maken voor de verkoop.

Kieviet verkoopt zelfgebakken koekjes vanuit een kraam op D'n Diek in Middelharnis. Op termijn wil ze een eigen koffie- en patisseriehuis beginnen. De presentaties werden beoordeeld door Nelian Chabot van Actioncoach, Tim Kraaijvanger van Stormachtig, Kimberley Wetsteijn van Wetsteijn Consultancy en Kevin Makkus van House of Britain. Het panel besloot beide ondernemers tot winnaar uit te roepen. Aanvankelijk bestond de prijs uit een tegoedbon van € 500,- voor diensten van een van de panelleden. De vier panelleden boden echter aan hun diensten kosteloos beschikbaar te stellen. De twee ondernemers kunnen het bedrag daardoor in hun eigen bedrijf investeren. Wethouder Henk van Putten was bij de bijeenkomst aanwezig. Hij sprak zijn waardering uit voor de twee jonge ondernemers en hun plannen.