Hoe bedenk en ontwerp je een nieuw verblijf voor halfapen? Deze uitdaging stond centraal tijdens de Technasium-ontdekmiddag op de CSG Prins Maurits. Op woensdag 18 november 2026 konden leerlingen uit groep 8 op een actieve manier kennis maken met het Technasium en de vakken Onderzoek & Ontwerpen (O&O) en Technologie & Toepassing (T&T).

Het Technasium is een praktijkgerichte onderwijsstroom voor havo en vwo, waarin denken en doen samenkomen. Sinds het schooljaar 2020/2021 heeft de Prins Maurits in Middelharnis het predicaat Technasium. Leerlingen werken er aan praktische vraagstukken van echte opdrachtgevers, zoals bedrijven en organisaties uit de omgeving. Ze onderzoeken een probleem, bedenken mogelijke oplossingen en werken die uit tot een ontwerp of product. Daarbij staan creativiteit en samenwerken centraal.

Zo gingen leerlingen in maart 2025 aan de slag om de zelfstandigheid en bewegingsvrijheid van geriatrische patiënten van zorgcentrum Bestenwaerd te vergroten. Dat leverde onder meer een robotkikker op die samen met een cliënt kan wandelen en een zelfrijdende driewieler waarmee ouderen zelfstandig buiten kunnen fietsen.