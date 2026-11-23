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De zaak speelt al sinds begin 2026: het bezoeken van echtparen die 60 jaar getrouwd zijn. Niet meer gaan om tijd te besparen, toch weer wel omdat de bezoeken worden gewaardeerd en vervolgens zoeken naar een andere oplossing. Op 17 november 2026 kwam het college met een heel nieuwe aanpak: een jaarlijkse high tea voor de jubilerende echtparen.

Op 29 januari 2026 diende Erwin Guijt (SGP) de motie 'Maak tijd voor trouw' in. De aanleiding was het besluit van het college om vanaf 1 januari 2026 echtparen die 60 jaar getrouwd zijn niet meer persoonlijk te bezoeken, maar een felicitatie per post te sturen. Door de stijging van het aantal jubilerende echtparen vergden de bezoeken, inclusief reistijd, steeds meer tijd. Daarnaast vroegen de andere taken als bestuurder steeds meer aandacht. Guijt, samen met mede-indieners Ellen van Rossum (CDA) en Mariëlle van den Berg-Mostert (ChristenUnie), vond dat persoonlijk contact tussen de gemeente en oudere inwoners juist belangrijk is. Ook wezen zij erop dat een huwelijk van 60 jaar een bijzondere mijlpaal is die erkenning verdient.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 5 maart 2026 kreeg de motie een meerderheid. Het college werd gevraagd de bezoeken voort te zetten, mits de echtparen daar zelf prijs op stellen. In juli kwam de gemeente met een alternatief: niet langer collegeleden, maar gemeenteraadsleden zouden de echtparen bezoeken. Daarmee zou de persoonlijke aandacht behouden blijven, terwijl de druk op het college afneemt. Maar ook die oplossing blijkt niet haalbaar. Het college heeft aangegeven dat de individuele bezoeken door raadsleden praktisch niet uitvoerbaar zijn. De gemeenteraad vroeg daarop om andere mogelijkheden uit te werken. Jaarlijkse high tea

Het college kiest nu voor een gezamenlijke high tea in een horecagelegenheid. De 60-jarige huwelijksjubilarissen worden daarvoor jaarlijks uitgenodigd. Collegeleden zijn aanwezig om met de echtparen in gesprek te gaan. Ook wordt een fotograaf ingehuurd om foto's van de jubilarissen te maken. De eerste bijeenkomst staat gepland voor januari of februari 2027. Omdat de echtparen die in 2026 hun diamanten huwelijk vierden geen bezoek hebben ontvangen, worden zij hiervoor uitgenodigd. De bijeenkomst geldt als proef om te bepalen hoe vaak en op welke manier de bijeenkomsten daarna worden georganiseerd. Aan de nieuwe aanpak hangt een prijskaartje van ongeveer € 7.000 per jaar, exclusief de ambtelijke en bestuurlijke inzet. In 2026 ontvingen de echtparen een felicitatiekaart met een bloemenbon van € 25,-. Daarmee waren ongeveer € 2.400 aan kosten gemoeid. De bloemenbon vervalt vanaf 2027. Het resterende verschil van € 4.600 wordt structureel opgenomen in de begroting. Indiener Guijt wil vooropstellen dat hij blij is dat het college heeft geluisterd naar “de brede wens van de gemeenteraad en het eerdere plan om raadsleden op pad te sturen heeft laten varen.” Wel vindt hij het jammer dat het proces zo stroef is verlopen en zelfs de landelijke media haalde. “Dat had echt niet gehoeven”, vindt hij.

Hij noemt de high-tea een “sympathiek idee” en volgens hem zijn er meer gemeenten die het op deze manier organiseren. “Het belangrijkste is dat het gemeentebestuur, en het college vanuit hun rol in het bijzonder, dicht bij de inwoners staat en persoonlijk oog blijft houden voor ook onze oudere generatie(s).” Het raadslid ziet nog wel ruimte voor verbetering van het voorstel als er maar één keer per jaar een bijeenkomst wordt georganiseerd. De eerste keer staat gepland voor januari of februari, maar hoe het daarna gaat is nog onduidelijk. “Dat is wel érg weinig, zeker omdat je te maken hebt met een doelgroep op leeftijd. En als je in februari je huwelijksjubileum viert en je mag pas in december langskomen, dan voelt dat toch een beetje als mosterd na de maaltijd. Als je dan kiest voor een gezamenlijke bijeenkomst, zou ik dat eerder eens per kwartaal of uiterlijk halfjaarlijks doen”, stelt hij voor. Hij sluit dan ook niet uit dat het onderwerp opnieuw een vervolg krijgt in de gemeenteraad.