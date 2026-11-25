Wat begon als een idee van de leerlingenraad, groeide uit tot een sponsoractie van de hele school. De School met de Bijbel in Sommelsdijk heeft in november 2026 met een sponsorloop € 4.672 opgehaald voor een kinderproject van zendingsorganisatie TWR Nederland & België in Indonesië.

De leerlingenraad hielp bij de voorbereiding van de sponsorloop. Leerlingen vertelden in de klassen over het project, deelden sponsorlijsten uit en bemanden tijdens de actie een stempelpost.

Het project draait om een knuffelschaapje met een ingebouwde audiospeler. Daarin staan veertig Bijbelverhalen, waarmee kinderen op een toegankelijke manier kennismaken met de Bijbel. De schaapjes zijn inmiddels in Indonesië uitgedeeld. Via de luisterverhalen en plaatselijke kinderclubs wil TWR ook gezinnen bereiken.

Voorafgaand aan de sponsorloop kwamen TWR-vrijwilligers Henk van Roekel en Herma Huijssoon naar school om uitleg te geven. Hun verhaal maakte indruk op de kinderen. Zo had een jongen al twee sponsors gevonden die ieder tien euro per gelopen ronde wilden betalen. Hij wilde nog op zoek naar een derde sponsor, zodat hij nog meer schaapjes mogelijk kon maken.

Tijdens de sponsorloop regende het flink, maar de leerlingen lieten zich niet tegenhouden. Ze renden rondjes rondom de school, aangemoedigd door ouders, opa's, oma's en andere familieleden. Ook leerkrachten deden mee. De kleuters haalden op hun eigen manier geld op door thuis, bij buren en familie klusjes te doen.

"Het was mooi om te zien dat ze echt de verantwoordelijkheid namen om de sponsorloop te laten slagen", vertelt Klazina van Walsem, ouder en betrokken bij de activiteitencommissie.

De school wilde met de actie kinderen bewust maken van het feit dat niet iedereen op de wereld een Bijbel in de eigen taal heeft. "We vinden het belangrijk dat kinderen al jong meekrijgen dat ze vanuit liefde tot hun naasten zichzelf mogen inzetten", aldus Van Walsem.