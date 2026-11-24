Twaalf welzijnsorganisaties op de Zuid-Hollandse Eilanden en in de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk gaan samenwerken. Ze hebben op 19 november 2026 in Hekelingen het netwerk VONK opgericht. De organisaties willen kennis en ervaringen uitwisselen, zodat zij inwoners beter kunnen helpen bij onder meer eenzaamheid, financiële problemen en andere persoonlijke zorgen.

Een van de deelnemers is Stichting ZIJN van Goeree-Overflakkee. Ook Stichting SBO, Stichting PUSH, Kwadraad, Stichting KijkopWelzijn en Welzijn Albrandswaard maken deel uit van het netwerk. In totaal doen twaalf organisaties mee. Zij blijven zelfstandig werken, maar willen vaker kennis en werkwijzen met elkaar delen.

De organisaties houden zich bezig met onder meer jongerenwerk, mantelzorg, vrijwilligerswerk en hulp bij persoonlijke en financiële problemen. Door samen te werken, willen zij problemen bij inwoners eerder signaleren en waar nodig sneller hulp bieden. De samenwerking komt op een moment dat de regio te maken heeft met onder meer vergrijzing, eenzaamheid en toenemende druk op de zorg.