De gemeente Goeree-Overflakkee heeft de afgelopen maanden op verschillende parkeerplaatsen en bedrijventerreinen een aanhanger met spullen voor de productie van drugs neergezet. De proef moest testen of inwoners verdachte situaties herkennen en melden. Dat gebeurde ongeveer twintig keer bij de politie en de gemeente, deels via Meld Misdaad Anoniem.

De aanhanger stond onder meer in Oude-Tonge, Dirksland en Middelharnis. Ook stond hij op 12 september 2026 tijdens de 112 Veiligheidsdag in Middelharnis. Het zeil was deels opengeschoven, zodat voorbijgangers de inhoud konden zien. In de aanhanger stonden onder meer blauwe vaten en andere spullen die worden gebruikt bij de productie van drugs.

Volgens de gemeente is het belangrijk dat inwoners verdachte situaties melden, ook als niet zeker is of er iets strafbaars gebeurt. Drugslabs kunnen gevaarlijke situaties veroorzaken, bijvoorbeeld door brand of explosies.