DCMR controleert 60 tankstations in regio, waaronder op Goeree-Overflakkee

In oktober en november 2026 controleren toezichthouders van DCMR ongeveer 60 tankstations in de regio Rijnmond. DCMR bevestigt dat ook tankstations op Goeree-Overflakkee worden meegenomen in deze ronde.

Tijdens de controles beoordelen de toezichthouders onder meer het onderhoud van installaties. Ook wordt gecontroleerd of tankstations bodem en water goed beschermen en de uitstoot van schadelijke stoffen voorkomen. Verder wordt gekeken of de bedrijven zich houden aan de milieuregels voor opslag en verkoop van brandstoffen.

Daarnaast worden speciale camera’s ingezet om gaslekken op te sporen die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Deze extra controles richten zich vooral op tankstations waar LPG, LNG of waterstof kan worden getankt.