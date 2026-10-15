Politiek op donderdag: woningbouw, inwonersavonden en Zuiderdiep

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Iedere week publiceert de redactie een overzicht met de meest recente ontwikkelingen binnen de lokale en regionale politiek die betrekking hebben op Goeree-Overflakkee. Politieke partijen informeren de redactie over hun vragen, standpunten en initiatieven. Door deze ontwikkelingen per onderwerp te bundelen, ontstaat een overzicht van wat er speelt. In dit overzicht van week 42 van 2026 lees je onder meer over woningbouw bij Stellendam Oost, bijeenkomsten van Trots op Goeree-Overflakkee en het Zuiderdiep.

Zuid-Holland onderzoekt woningbouw bij Stellendam Oost

De Provinciale Staten hebben op 14 oktober een amendement van het CDA aangenomen en onderzoeken nu ook of er woningen gebouwd kunnen worden bij Stellendam Oost. Volgens het CDA is deze locatie er zeer geschikt voor. Statenlid Arjen Veerman: “Stellendam heeft woningen nodig en deze plek is nu al goed bereikbaar. Ik ben blij dat de provincie hier nu serieus naar gaat kijken. Dat is een kans die je niet moet laten liggen.”

Het amendement werd ingediend tijdens de bespreking van de Herziening Omgevingsbeleid Volkshuisvesting. Daarin staat welke locaties worden onderzocht voor woningbouw. Trots op Goeree-Overflakkee trekt het eiland over

Trots op Goeree-Overflakkee trekt momenteel Goeree-Overflakkee over om in contact te komen met de inwoners. De eerste bijeenkomst in Stellendam heeft al plaatsgevonden, de volgende twee staan gepland voor 26 oktober in Achthuizen en 9 november in Middelharnis. "TOG-raadsleden praten je bij over het coalitieakkoord en wat er momenteel speelt. Maar we komen vooral luisteren", meldt de partij.

SGP bereikt steun voor onderzoek nulvariant Zuiderdiep en krijgt vragen beantwoord

De SGP-fractie in waterschap Hollandse Delta heeft bereikt dat behoud van het huidige zoetwatersysteem van het Zuiderdiep volwaardig wordt onderzocht. In eerste instantie waren er drie varianten: de brakke variant, de aangepaste zoete variant en een overgangsvariant. De SGP miste daarin de mogelijkheid om de huidige situatie te handhaven en vindt dat alle reële mogelijkheden daarbij een eerlijke kans verdienen. De partij zegt dat voor hen het belang van voldoende zoetwater voor de landbouw, de economie en de leefbaarheid van Goeree-Overflakkee vooropstaat.

Ook kreeg de partij van de gemeente antwoord op vragen over startersleningen. De fractie vroeg of de voorwaarden van deze lening mogelijk verhinderen dat jongeren die buiten het eiland studeren later terugkeren omdat ze niet in aanmerking komen voor deze starterslening. Het college kent hier geen concrete gevallen van en wil eerst meer voorbeelden ontvangen voordat het eventueel verder onderzoek doet. Water Natuurlijk blij met besluit rondom Zuiderdiep

Water Natuurlijk zegt ook blij te zijn dat de Verenigde Vergadering van Waterschap Hollandse Delta heeft ingestemd met het collegevoorstel over het Zuiderdiep. Hierdoor blijft volgens de partij de ontwikkeling van bijzondere getijdennatuur, waaraan al ruim tien jaar wordt gewerkt, mogelijk en is een overhaast besluit afgewend. "We varen al sinds 2014 een koers richting unieke getijdennatuur", zegt fractievoorzitter Konnie Wilkens. "Dankzij dit unanieme besluit nemen we de verantwoordelijkheid om alle belangen zorgvuldig te wegen en zetten we tien jaar aan natuurontwikkeling niet zomaar op het spel."