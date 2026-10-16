Strand Ouddorp opgespoten met 880 duizend kuub zand vanwege de veiligheid

Foto: Omroep Archipel

De zee knabbelt aan de kust van Goeree-Overflakkee. Elk jaar spoelt daar 6 tot 18 meter zand weg. Al lange tijd klagen de strandexploitanten op de Brouwersdam hierover. Maar nu is ook de kust bij de vuurtoren in gevaar. En daarom laat Rijkswaterstaat het strand op die plek opspuiten.

Ongeveer 350 Olympische Zwembaden vol zand worden deze weken, in het najaar van 2026, op het strand bij Ouddorp gestort. Dat zand wordt opgezogen uit de bodem van de Noordzee, 10 km van de kust. En wordt door sleephopperzuigers van baggeraar Van Oord via een 3,5 kilometer lange persleiding naar het strand gespoten.

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Het werk is eind september begonnen en duurt ongeveer tot eind oktober. Al die tijd verplaatsen bulldozers en shovels het natte zand over een afgezet gebied op het strand. Hoe verder de klus vordert, hoe langer de roestbruine pijp wordt die vanaf zee aan land komt. De kust op zijn plaats houden

Strandsuppletie, wordt dit werk in vaktaal genoemd. "Het is nodig om de kust op zijn plaats te houden en het achterland te beschermen tegen de zee", zegt omgevingsmanager Charlotte van den Berg van Rijkswaterstaat. "We meten ieder jaar de kust op, met schepen op het water en vliegtuigen boven het strand. Als uit die berekeningen blijkt dat er een onveilige situatie kan ontstaan, zorgen we dat er weer voldoende zand ligt voordat het mis kan gaan."

Strandtenten dreigen weg te spoelen

Vijf jaar geleden is tussen strandpaal 12 en 16,25 ook al 1,25 miljoen kuub zand gestort. En nu is het dus weer nodig op ongeveer hetzelfde stuk strand, vlakbij strandpaviljoen Bula en net voorbij het Westhoofdduinpad in Ouddorp. Dit keer is 880 miljoen kuub zand nodig. Op meer plekken langs de regiokust spoelt zand weg. Bij het windmolenpark op de Maasvlakte is het strand om die reden onlangs opgehoogd. Ook bij de Brouwersdam is dat nodig, want daar dreigen strandtenten weg te spoelen. Maar voor het ophogen van het recreatiestrand is nu geen geld. Kosten: 50 miljoen euro

Rijkswaterstaat heeft wel budget voor het waarborgen van de kustveiligheid. Van den Berg: "In totaal brengen we aan de hele Nederlandse kust ongeveer 11 miljoen kuub zand per jaar aan. Dat kost zo'n 50 miljoen euro." Baggeraar van Oord zet twee sleephopperzuigers in voor dit project. Ze wisselen elkaar elke drie uur af: hebben een uur nodig om te baggeren, varen een uur en lossen 100 kuub zand per minuut. Hoe lang het zand blijft liggen, is afhankelijk van de weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel. Broed- en zoogseizoen

Volgens de omgevingsmanager leidt de natuur nauwelijks onder de werkzaamheden. "In het broed- en zoogseizoen houden we afstand van vogels. Ook zorgen we dat we de zeehonden op de zandbanken niet lastig vallen." Over de kwaliteit van het zand zegt ze: "Die is schoon en lijkt op het zand dat al op het strand ligt. Het vak waar we het zand weghalen geven we ook voldoende tijd om te herstellen. Natuurlijk worden wel delen van het bodemleven meegestuurd naar het strand. Dat kun je goed zien aan de meeuwen die rond de machines vliegen. Die smullen van de schelpdieren en zeesterren. Maar een groot deel van het bodemleven keert weer terug in de Noordzee."

Dit is een artikel in samenwerking met mediapartner Rijnmond.