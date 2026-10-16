Mevrouw Jonker-Martinus viert haar 101ste verjaardag met Bossche bol

Foto: Gemeente Goeree-Overflakkee

Mevrouw Jonker-Martinus vierde haar 101ste verjaardag in woonzorgcentrum Ebbe en Vloed in Oude-Tonge. Wethouder Henk van Putten kwam langs om haar te feliciteren. Daarnaast verraste haar idool Frans Bauer haar met een persoonlijke felicitatie via een videoboodschap. Samen met haar medebewoners vierde ze haar verjaardag.

Bij haar verjaardag hoort een Bossche bol met koffie. Vorig jaar, toen mevrouw Jonker-Martinus honderd jaar werd, ontstond het idee om haar verjaardag met dit gebakje te vieren. De Bossche bol verwijst naar de tijd dat ze in Brabant woonde. Mevrouw Jonker-Martinus zit graag op haar vaste plek aan het hoofd van de tafel. Voor de grap noemt ze zichzelf het ‘opperhoofd’. Ze houdt in de gaten of alles goed gaat met haar medebewoners. Haar alarmknop draagt ze naar eigen zeggen niet alleen voor zichzelf, maar ook om hulp te kunnen inschakelen voor anderen.

Ook in het dagelijks leven brengt ze graag tijd door met haar medebewoners. Iedere ochtend om 09:50 uur is er een koffieronde. Daarna praten de bewoners met elkaar. Dat noemt ze zelf ‘teuten’. In de middag speelt ze graag Rummikub of Yahtzee. Bij het dobbelen vertrouwt ze op haar eigen gelukstechniek. „Ik doe mijn uiterste best en ik heb een eigen ‘gelukstechniek’ voor het gooien van de dobbelstenen”, vertelt ze. Op de vraag wat haar geheim is voor een gezond en lang leven, antwoordt ze: „Zo weinig mogelijk medicijnen gebruiken en, als het toch nodig is, het liefst op natuurlijke basis. Verder elke avond soep eten in plaats van een “prakkie”, gevolgd door een toetje”.