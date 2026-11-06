De start was bij Van Mossel in Middelharnis. De route voerde langs vijftien locaties, waaronder de HEMA, een supermarkt, de brandweerkazerne, het Streekmuseum en een lokale school. De finish was bij Sportcentrum BFit.
Deur Diek en Durp brengt deelnemers op bijzondere plekken
Vrijdagavond 30 oktober 2026 vond de aftrap plaats van de eerste editie van Deur Diek en Durp. Een tocht van ongeveer zeven kilometer door Middelharnis en Sommelsdijk, georganiseerd door Ladies’ Circle 45 Goeree-Overflakkee. Tijdens dit wandel- en hardloopevenement ontdekten deelnemers diverse gebouwen, winkels en bijzondere locaties die normaal gesproken ’s avonds gesloten of helemaal niet toegankelijk zijn voor publiek.
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Voor het evenement hadden zich 75 hardlopers en 150 wandelaars ingeschreven. Binnen een dag waren alle beschikbare startbewijzen uitverkocht. “Daar zijn we heel trots op en tevreden mee. Het is ook een leuke verdeling van deze twee doelgroepen”, vertelt Ellen Buth-van der Slik van de organisatie.
3.150 euro opgehaald
De opbrengst gaat naar Stichting WKZ Sportief, het Nationaal Serviceproject waarvoor Ladies’ Circle Nederland zich momenteel inzet. “We werken dit jaar landelijk vanuit Ladies’ Circle aan het goede doel WKZ Sportief. Daarvoor willen wij zoveel mogelijk ophalen. Zo is dit project ook ontstaan”, vertelt Hanneke Claassens.
Stichting WKZ Sportief zet zich in voor kinderen met een beperking of chronische ziekte, zodat ook zij kunnen sporten. “Dat sluit mooi aan op het evenement dat wij nu organiseren, waarbij sport ook centraal staat”, aldus Claassens. Een van de populairste locaties was de brandweerkazerne. Vooral het lopen door de brandweerwagen viel bij de kinderen in de smaak. Ook het ontdekken van de verschillende gebouwen werd door veel deelnemers gewaardeerd.
De organisatie van Ladies’ Circle 45 kijkt tevreden terug op het evenement en ziet een volgende editie zeker zitten. “Op naar volgend jaar voor een volgende editie!” De uiteindelijke opbrengst bedraagt 3.150 euro.
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