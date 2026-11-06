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Politie waarschuwt voor Engelssprekende klusjesmannen

Internetredactie Omroep Archipel
· 1 min lezen
Foto: Pavel Danilyuk

Politie Basisteam Haringvliet heeft op woensdag 4 november 2026 op social media gewaarschuwd voor Engelssprekende klusjesmannen. Volgens de politie zijn er de afgelopen weken meerdere meldingen binnengekomen uit de regio.

De klusjesmannen benaderen huiseigenaren door flyers of door ongevraagd aan te bellen. Volgens de politie bieden deze Irish Travellers verschillende klussen aan tegen lage prijzen. “​Hoe mooi het ook lijkt, ga niet op deze voorstellen in! Wat te mooi is om waar te zijn, is vaak ook zo”, is de waarschuwing.

In oktober 2026 zouden dergelijke klusjesmannen ook in Middelharnis hebben geprobeerd iemand op te lichten. In de omgeving Rubensplein zou een oude vrouw overtuigd zijn om de tegels in de voortuin schoon te laten maken. Volgens buurtbewoners in de buurtapp werd hiervoor een bedrag van € 2.400 gevraagd. Toen de buren kwamen kijken wat er aan de hand was, hebben ze zich uit de voeten gemaakt.

De politie raadt aan om een klusjesman die aanbelt altijd te vragen naar het KVK-nummer, een legitimatiebewijs en een schriftelijke en gedetailleerde offerte.

Wie iemand aan de deur heeft gehad en vermoedt dat het om deze Irish Travellers gaat, kan bellen naar 0900-8844. Bij spoed mag 112 worden gebruikt.

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