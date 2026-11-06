Leerlingen Prins Maurits in Provinciehuis in debat over kernenergie en veilig ov

Op dinsdag 27 oktober 2026 zijn zeventig Zuid-Hollandse jongeren in het Provinciehuis in debat gegaan met statenleden tijdens het Provinciaal Jeugddebat. Onder hen waren ook vijf leerlingen van de nieuwe debatclub van CSG Prins Maurits uit Middelharnis.

Namens Goeree-Overflakkee was onder andere de dertienjarige Pieter Knöps uit Nieuwe-Tonge aanwezig. Hij zit in de tweede klas en kijkt er met veel plezier op terug. “Ik vond het erg gaaf. Het was leuk om te debatteren met de Statenleden en gezellig samen met alle andere leeftijdgenoten.”

De onlangs opgerichte debatclub heeft hem en zijn medeleerlingen over de streep getrokken. “Het leek ons erg leuk om mee te doen. Daarom heb ik me aangemeld.”

Zijn onderwerp was kernenergie. “Dat onderwerp kregen we aan het begin van de dag. Ik vond het een leuk en interessant onderwerp.” De ochtend stond vervolgens in het teken van de voorbereiding en het gezamenlijk bedenken van standpunten.

's Middags was het tijd voor het echte werk: het gesprek met statenleden van diverse partijen, zoals BBB, PRO en ChristenUnie. Pieter hoopt dat het debat uiteindelijk ook iets oplevert. “Dat er meer kerncentrales komen en dat we schoner en slimmer energie op kunnen wekken!”

Elise Tanis uit Ouddorp zat bij hem in het kernenergiegroepje. Ze geeft aan het leuk en interessant te hebben gevonden, “want je mocht echt debatteren in de vergaderzaal van het provinciehuis en het onderwerp was wel interessant.” In het Provinciehuis werd door hen gedebatteerd met vijf Statenleden.

Verzonnen telefoonnummer

Ook de twaalfjarige Bibi van Donk uit Numansdorp was namens de CSG Prins Maurits aanwezig. Zij zit in VWO 2 en vertelt: “Ik vond het leuk en leerzaam. Ik vond het leuk om te leren hoe je een debat voert.”

Het onderwerp van haar groepje was veiligheid in het openbaar vervoer. “We hebben een telefoonnummer verzonnen waarmee je een meldkamer kunt bellen als je je niet veilig voelt in het OV. Dat heb ik verdedigd in het debat. Je kunt het telefoonnummer bijvoorbeeld ook gebruiken als het licht het niet doet bij een halte.” Bibi hoopt dat haar idee werkelijkheid wordt. Ze zou het leuk vinden als het telefoonnummer daadwerkelijk wordt ingevoerd. Ook medescholier Elise was enthousiast over hun oplossingen en hoopt dat er iets van wordt uitgevoerd. "Ze hadden het idee om een noodknop te maken in de bus en de metro enzo, dat vond ik wel een goed idee."