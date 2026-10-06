Duizenden mensen wonen permanent op vakantieparken, gemeenten grijpen amper in

Foto: Rijnmond

Permanent wonen op een vakantiepark: mag het nou wel of niet? Officieel meestal niet, maar het kabinet ziet recreatiewoningen als een mogelijke oplossing voor de woningnood. Van de zomer riep de minister van Volkshuisvesting gemeenten daarom op permanente bewoners voorlopig met rust te laten. Veruit de meeste gemeenten zijn tegen permanente bewoning, maar controleren daar lang niet altijd op.

Vaak komen ze pas in actie bij overlast of andere misstanden. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. In het Rijnmondgebied zijn zeven gemeenten met één of meer vakantieparken. In vijf van de 23 gemeenten in onze regio wonen mensen permanent op zo’n park. Dat mag meestal niet, maar regelmatige controles vinden nauwelijks plaats. Gemeenten komen vooral in actie na signalen van overlast, misstanden of criminaliteit.

Hoeksche Waard legt controles stil

Alleen Hoeksche Waard heeft naar aanleiding van de oproep van de minister controles en handhaving stilgelegd. De gemeente doet dat "omdat er geen duidelijkheid is hoe in de nabije toekomst met permanente bewoning wordt omgegaan”. "De woningnood is hoog. Sommige mensen zijn hierdoor aangewezen op een recreatiewoning en verkeren in onzekerheid over hun toekomst", schreef minister Boekholt O’Sullivan in juli. Daarom vroeg ze gemeenten de situatie van deze bewoners voorlopig te laten zoals die is, tenzij er bijvoorbeeld sprake is van criminaliteit of andere redenen om in te grijpen. Meeste permanente bewoners op de eilanden

Goeree-Overflakkee telt binnen onze regio de meeste vakantieparken. Permanent wonen is er niet toegestaan, maar het gebeurt wel. Van 326 recreatiewoningen is bij de gemeente bekend dat ze als hoofdverblijf worden gebruikt. Volgens cijfers van het CBS staan 1120 mensen ingeschreven op een adres van een vakantiepark. Goeree-Overflakkee: dakloze arbeidsmigranten voorkomen

De gemeente grijpt vooralsnog niet hard in. Ook niet na klachten over herrie, dronkenschap en overlast door arbeidsmigranten in bungalows op een vakantiepark in Herkingen, waar Omroep Archipel in augustus 2025 en Rijnmond in oktober 2025 over berichtten. Een deel van de recreanten vond de overlast meevallen en dat de arbeidsmigranten te gemakkelijk in een negatief daglicht werden gezet. De gemeente wil optreden tegen duidelijke misstanden, maar voorkomen dat arbeidsmigranten daardoor dakloos zouden raken. Goeree-Overflakkee wacht het nieuwe beleid uit Den Haag af en bekijkt daarna of de lokale regels moeten veranderen. Tot die tijd "blijft de gemeente vasthouden aan de huidige lijn”. Voorne aan Zee: niet toegestaan maar gebeurt wel

Voorne aan Zee telt 25 vakantieparken. Ook daar is permanent wonen niet toegestaan, maar de gemeente sluit niet uit dat het gebeurt en heeft er geen zicht op. Volgens het CBS staan 980 mensen ingeschreven op een adres van een vakantiepark. Voorne aan Zee zegt controles uit te voeren, maar maakt niet duidelijk hoe. "Wij kijken met belangstelling uit naar de landelijke uitwerking en zullen die betrekken bij de lokale beleidsvorming", laat de gemeente weten. Nissewaard voor, Barendrecht tegen

Nissewaard heeft één vakantiepark en is voorstander van permanente bewoning. Hoeveel mensen daadwerkelijk op het park wonen, weet de gemeente niet: "Want controleren doen wij niet." Barendrecht heeft eveneens één vakantiepark, maar is tegen permanente bewoning. Volgens zowel de gemeente als het CBS woont daar niemand permanent. De gemeente controleert alleen als daar aanleiding toe is. Barendrecht vindt het positief dat het kabinet duidelijkheid wil bieden en aandacht heeft voor schrijnende situaties. Wel wil de gemeente ruimte houden voor lokaal maatwerk, "omdat de situatie per park en bewoner verschilt".

Dordrecht is juist gaan controleren

Dordrecht telt één vakantiepark waar ongeveer 150 recreatiewoningen permanent worden bewoond. Medewerkers van EuroParcs De Biesbosch klaagden eerder dit jaar over agressie door arbeidsmigranten en vaste bewoners, meldde RTV Dordrecht. Vanwege de problemen heeft de gemeente besloten permanente bewoning niet langer toe te staan. Dat betekent niet dat iedereen meteen zijn chalet uit moet. Voor bestaande bewoners geldt een gedoogperiode van maximaal vijf jaar. Deze zomer is Dordrecht begonnen met controlebezoeken aan het park. Tegelijk zegt de gemeente gehoor te geven aan de oproep van de minister om de menselijke maat toe te passen en maatwerk te leveren in schrijnende gevallen. Rotterdam telt één vakantiepark: recreatieoord Hoek van Holland. Volgens de gemeente wordt daar niet permanent gewoond. Rotterdam wijst erop dat de woningnood groot is en niemand zomaar op straat mag belanden. De oproep van de minister sluit volgens de gemeente aan bij de Rotterdamse aanpak: maatwerk bieden, dakloosheid voorkomen en zoeken naar een passende woonoplossing. Rijnmond wijkt af van landelijk beeld

Rijnmond is geen klassieke vakantieparkregio zoals Zeeland, Brabant, Limburg en Gelderland. In die provincies zijn veel meer vakantieparken en controleren gemeenten vaker op permanente bewoning. Gemeenten die daar al actief handhaven, gaan daar meestal mee door. De oproep van de minister verandert daar weinig aan. Waarom tegen permanente bewoning?

Landelijk wonen naar schatting minstens 60.000 mensen op een vakantiepark. Veruit de meeste gemeenten zijn tegen permanente bewoning. Ze vrezen onder meer dat het toerisme wordt aangetast en dat parken zonder voldoende toezicht vatbaar worden voor uitbuiting, illegale verhuur of criminaliteit. Toch maakt maar ongeveer de helft van de gemeenten die tegen permanente bewoning zijn serieus werk van de controle. Veel gemeenten komen pas in actie na meldingen van overlast. Nieuw beleid in de maak

Het plan van voormalig minister Mona Keijzer om permanente bewoning van recreatiewoningen tien jaar toe te staan, is van de baan. Het huidige kabinet wil permanent wonen op vakantieparken legaliseren en stimuleren om vakantieparken om te vormen tot woonwijken. Minister Boekholt O’Sullivan werkt daarvoor samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan landelijke afspraken. Dat kader moet eind dit jaar klaar zijn. Tot die tijd vraagt ze gemeenten terughoudend te zijn met handhaven. Verantwoording

De regionale omroepen en de NOS vroegen alle 342 Nederlandse gemeenten naar hun beleid rond permanent wonen op vakantieparken. Van 243 gemeenten kwam een reactie. Voor het onderzoek zijn 173 gemeenten meegenomen die één of meer vakantieparken hebben en/of inhoudelijk op de vragen reageerden. Reactie minister

"Een lokale situatie kan aanleiding geven voor handhaving. Hier gaat een gemeente zelf over. Ik ga er daarbij van uit dat gemeenten deze afweging zorgvuldig maken", reageert minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting op het onderzoek."Doel van de afspraken is niet om vakantieparken te benutten voor permanente bewoning als oplossing voor de woningnood. Doel is dat bewoners weten waar ze aan toe zijn en niet op straat belanden."

Dit is een artikel in samenwerking met mediapartner Rijnmond.