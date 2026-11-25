Ladies’ Circle Goeree-Overflakkee organiseert op zaterdag 6 maart 2027 voor de vierde keer de Eilandkwis. Met de quiz willen de organisatoren geld inzamelen voor lokale goede doelen. Deelnemende teams bepalen zelf welk doel zij met hun deelname willen steunen. De inschrijving voor de quiz opent op 1 december 2026.

Tijdens de vorige editie ontving het winnende team € 2.000 voor het gekozen goede doel. Ook bij de komende editie zijn geldprijzen te winnen. Hoeveel prijzen er beschikbaar zijn, maakt de organisatie later bekend.

De quiz bestaat uit ongeveer honderd vragen en opdrachten. De onderwerpen lopen uiteen van de geschiedenis en actualiteit van Goeree-Overflakkee tot algemene kennis en denkpuzzels. Daarnaast zijn er praktische opdrachten waarvoor teamleden op pad moeten. Deze opdrachten vinden plaats in Middelharnis en Sommelsdijk. De teams maken de quiz op een zelfgekozen locatie, zoals een woning, kantine of café.