Foto: Rijnmond

Nederland heeft er een invasieve exoot bij: de waterschildpad, ook wel bekend als de lettersierschildpad. Dat is zondagochtend 23 november 2026 bekendgemaakt in het NPO Radio 1-programma Vroege Vogels. De ontdekking werd gedaan door een inwoonster van Dirksland.

Mariëlle van den Berg trof in mei bij toeval een paar jonge schildpadjes aan in de buurt van een vijver. Het bleek te gaan om de geelwangschildpad, een ondersoort van de lettersierschildpad. Voor het eerst

Ze schakelde Vroege Vogels in en kwam zo in contact met een schildpaddenonderzoeker van Faunawatch, Tim Huijsmans. Hij stelde vast dat de geelwangschildpad zich in de vrije Nederlandse natuur heeft voortgeplant en dat dat de eerste keer is.

Temperatuur

Het heeft te maken met klimaatverandering. "De embryonale ontwikkeling in het ei is afhankelijk van de temperatuur. Als het te koud is sterven de schildpadjes af in het ei. Nu zijn er dus voor het eerst jonge waterschildpadjes geboren." Huijsmans vervolgt: "Ze hebben zich in de winter ingegraven op het land en zijn in het voorjaar uit het nest gekomen en naar het water gegaan". Amerika

De soort komt hier van oorsprong niet voor, maar is geïmporteerd uit Amerika en in Nederland als huisdier verkocht. Eigenaren, die zich na verloop van tijd bedenken en van hun schildpad af willen, zetten het dier vaak uit in de natuur. Tot nu toe was ons klimaat te koud voor de waterschildpadden om voor nageslacht te zorgen. Volgens Huijsmans zijn er naar schatting zo'n 200.000 lettersierschildpadden gedumpt in ons land. Hij roept mensen op die eieren of zelfs jongen van zo’n soort in de natuur zien, dat te melden bij Faunawatch.

Dit is een artikel in samenwerking met mediapartner Rijnmond.