Foto: Bureau Bos en gemeente Goeree-Overflakkee

De gemeente Goeree-Overflakkee en Bouwbedrijf Krijger hebben op 18 november 2026 een overeenkomst getekend voor een nieuw gebouw in Stad aan ’t Haringvliet. Aan de Kolff van Oosterwijkstraat komen een basisschool, kinderopvang, een ontmoetingsruimte en een ruimte om te sporten en bewegen.

In de nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) komen OBS De Molenvliet, kinderopvang Kibeo en Stichting Trefpunt. Ook komt er een beweegbox. Het gebouw wordt verbonden met het opgeknapte pand van CBS Albert Schweitzer. De huidige gymzaal op de locatie maakt plaats voor de nieuwbouw. Het ontwerp is gemaakt door architectenbureau Bureau Bos. De gemeente heeft Bouwbedrijf Krijger, onderdeel van de Schrijvergroep, gekozen om het ontwerp verder uit te werken. Het bouwbedrijf gaat hierover overleggen met de gemeente en de organisaties die in het gebouw komen.

De partijen bekijken onder meer hoe het gebouw wordt gebouwd en welke materialen daarvoor nodig zijn. Ook de kosten worden verder uitgewerkt. Het ontwerp kan nog veranderen. Wanneer de bouw begint, is niet bekend. Nieuwe plek

OBS De Molenvliet krijgt een nieuw schoolgebouw. Volgens schoolleider Jeroen Goedegebuure groeit het aantal leerlingen. Het nieuwe gebouw moet voldoende ruimte bieden voor de lessen en andere activiteiten van de school. Doordat de basisschool en kinderopvang Kibeo in hetzelfde gebouw komen, kunnen de organisaties makkelijker samenwerken. Ze willen de opvang en begeleiding van kinderen van nul tot twaalf jaar beter op elkaar laten aansluiten. Ook de scholen van SOPOGO en Kindwijs zijn bij deze samenwerking betrokken. Stichting Trefpunt krijgt eveneens ruimte in het gebouw. De stichting organiseert activiteiten voor inwoners van het dorp. In de beweegbox kunnen mensen sporten en bewegen. Verkeersveiligheid

De gemeente heeft gekozen voor de plek van de huidige gymzaal aan de Kolff van Oosterwijkstraat. Bij de keuze is gekeken naar de behoeften van de scholen en de andere organisaties. Inwoners en omwonenden konden reageren op de plannen. Daarbij werd onder meer aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid rond het nieuwe gebouw. Hoe de gemeente hiermee rekening houdt, moet blijken uit het definitieve ontwerp.

Wethouder Ward Meijroos ziet het gebouw als een plek voor verschillende activiteiten in het dorp. Naast onderwijs en kinderopvang moeten inwoners er ook terechtkunnen voor sport en ontmoetingen. De gemeente heeft nog geen datum bekendgemaakt voor het begin van de bouw of de opening van het gebouw.