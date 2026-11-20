Pieter van der Giessen is een actieve natuurwaarnemer die regelmatig waarnemingen van vogels, insecten en planten rondom Achthuizen en in de nabijgelegen polders invoert op de website Waarneming.nl. Het spotten van vogels heeft daarbij zijn prioriteit.

Waarneming.nl is een database die door natuurorganisaties wordt gebruikt om de biodiversiteit in kaart te brengen. “Je kunt daar alles invoeren wat in de natuur voorkomt. Van vogels en planten tot bloemen en insecten. Alles wat leeft en beweegt in de natuur. Zo draag je ook bij aan onderzoeken,” vertelt Van der Giessen. De waarnemingen die Van der Giessen op de website invoert, doet hij hobbymatig. “Ik heb de zeearend al diverse keren gespot. Hier vlak boven mijn huis zelfs. Maar ik zou nog heel graag een oehoe willen zien. Dat is de grootste Europese uil,” aldus Van der Giessen.

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Vale gier

Voor veel vogelspotters is het een sport om als een van de eersten een bijzondere waarneming te melden. “Als het voorjaar wordt, komen er weer nieuwe vogels uit Afrika hierheen. Dan ben je toch extra alert om de eerste boerenzwaluw te kunnen spotten,” vertelt de vogelspotter. De meest bijzondere waarneming van de Achthuizenaar was een vale gier. “Die kon ik een keer vanuit het keukenraam zien zitten. Dat was vorig jaar. Toen waren er een paar hier in de buurt. Dat gebeurt anders nooit.”

Uit de hand gelopen hobby

Pieter van der Giessen heeft in twintig jaar tijd meer dan 25.000 waarnemingen ingevoerd op de website. Het overgrote deel hiervan bestaat uit vogels, maar daarnaast heeft hij ook reeën, zeehonden en hermelijnen op Goeree-Overflakkee gespot. Toch vindt hij niet dat zijn hobby uit de hand is gelopen. “Als het uit de hand dreigt te lopen, hoor ik mijn vrouw wel. Het kan hier gewoon. Je loopt de tuin in en dan zie je al van alles. Het is bovendien nog steeds leuk. Als je merkt dat je vrouw en de kinderen het ook nog leuk vinden, dan zit het wel goed.”