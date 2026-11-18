De provincie Zuid-Holland moet opnieuw kijken naar de natuurvergunning voor de bouwplannen aan de Vrijheidsweg in Ouddorp. Estate Invest heeft al jaren plannen om aan de Vrijheidsweg in Ouddorp een hotel en 45 woningen te bouwen onder de naam Ouddorp Bad. De Raad van State heeft de provincie opgedragen opnieuw te kijken naar het verzoek van Vereniging Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee (NLGO) om de natuurvergunning in te trekken.

NLGO vindt dat de plannen schadelijk kunnen zijn voor de natuur door de uitstoot van stikstof. Daarom vroeg de vereniging de provincie om de natuurvergunning uit 2017 in te trekken op grond van de Wet natuurbescherming. Volgens NLGO komt er in het nabijgelegen natuurgebied Duinen Goeree & Kwade Hoek al te veel stikstof terecht. De vereniging vindt daarom dat maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat de natuur verder achteruitgaat.

De provincie wees het verzoek op 15 juni 2023 af. Volgens het provinciebestuur zou de uitvoering van de plannen juist zorgen voor een afname van de stikstofneerslag op het grootste deel van het natuurgebied. Dit komt doordat de grond waarop de plannen zijn voorzien, niet langer bemest zou worden. NLGO was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter. Die gaf de vereniging geen gelijk. Daarop ging NLGO in hoger beroep bij de Raad van State.