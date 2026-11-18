Gemeente Goeree-Overflakkee moet snel onderzoeken hoe het strand bij de Brouwersdam de komende twee winters beschermd kan worden. De gemeenteraad wil niet wachten op de geplande zandsuppletie in 2028 of 2029.

Ondernemers hebben een plan aangeboden om het strand tijdens de komende twee winters te beschermen. De kosten daarvan worden geraamd op € 150.000. De indieners van de motie vrezen dat het uitblijven van maatregelen grote gevolgen kan hebben voor de recreatie en ondernemers op en rond de Brouwersdam. Ze vragen het college om het plan direct te beoordelen, samen met de initiatiefnemers en betrokken instanties te bekijken welke maatregelen uitvoerbaar zijn en de benodigde vergunningen te onderzoeken. De reserve Toeristische voorzieningen kan daarbij als mogelijke dekking worden betrokken.

De erosie bij de Brouwersdam gaat door en jaarlijks verdwijnt er ongeveer 50 meter strand. Omdat de grote zandsuppletie pas over enkele jaren wordt verwacht, moet de gemeente volgens een meerderheid van de gemeenteraad eerder in actie komen. Een motie van VVD, GAAN, PRO, ChristenUnie en SGP om een noodbeschermingsplan te beoordelen en zo snel mogelijk uit te voeren, is donderdag 12 november 2026 aangenomen.

Zandsuppletie en proeftuin

De noodmaatregelen staan niet los van de plannen voor een grotere aanpak. De gemeente heeft maximaal € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor de zandaanvoer bij de Brouwersdam. De zandsuppletie kost naar verwachting ongeveer € 10 miljoen en staat gepland voor 2028 of 2029. Zuid-Holland is voornemens € 4 miljoen bij te dragen. Ook Zeeland heeft geld toegezegd. Voor de rest van de financiering zijn onder meer het Rijk en mogelijk ondernemers nodig.

Daarnaast wordt in de Proeftuin Brouwersbaai onderzocht hoe natuurlijke en innovatieve oplossingen het zand langer kunnen vasthouden. Daarbij wordt onder meer gekeken naar oesterriffen, zeegrasmatten en drainagetechnieken. De bedoeling is om niet alleen het strand aan te vullen, maar ook te voorkomen dat het zand daarna opnieuw snel verdwijnt.

Tijdens de raadsvergadering bleek dat de partijen het belang van behoud van het strand onderschrijven, maar verschillend kijken naar de aanpak. PRO benadrukte dat de volgorde van de maatregelen belangrijk is. De partij wil het strand beschermen dat er nu nog ligt en vindt dat de noodmaatregelen en de structurele oplossingen met elkaar verbonden moeten blijven. Alleen zand aanvullen heeft volgens de partij weinig zin als het daarna opnieuw verdwijnt.

Ook CDA-raadslid Geert-Jan Naberman wees op het belang van de Brouwersdam. Het strand heeft een grote maatschappelijke waarde voor ondernemers, inwoners en bezoekers. Naberman steunt de zandsuppletie en de Proeftuin Brouwersbaai, maar vroeg zich af wat er met de proeftuin gebeurt als de kosten van de suppletie hoger uitvallen dan verwacht. Ook wees hij op de kosten voor ondernemers, bijvoorbeeld als een strandtent moet worden verplaatst of opgehoogd. Die kunnen volgens hem oplopen tot € 1 à € 2 miljoen.

Het CDA vroeg daarnaast om de wetenschappelijke onderbouwing van het noodbeschermingsplan goed te bekijken. De geraamde € 150.000 moet volgens de partij wel effectief en doelmatig worden besteed.

Mariëlle van den Berg-Mostert (ChristenUnie) pleitte ervoor om ondertussen al in te zetten op duurzame en innovatieve oplossingen. Volgens haar is het een gemiste kans als de gemeente nu alleen op de zandsuppletie inzet en pas over enkele jaren verder kijkt naar andere mogelijkheden.