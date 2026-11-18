De Raad van State heeft het beroep van omwonenden tegen het bestemmingsplan voor Kraaijensteinsedijk 3 in Sommelsdijk ongegrond verklaard. Zij wilden op een aangrenzend stuk grond een extra woning bouwen, maar de gemeente Goeree-Overflakkee hoeft daarvoor geen toestemming te geven. Deze uitspraak is gepubliceerd op 18 november 2026.

Twee omwonenden stapten naar de rechter omdat zij een deel van het perceel wilden kopen van de eigenaar om daar een extra (vijfde) woning te bouwen. Het college liet echter weten een vergunning voor een vijfde woning af te wijzen. De omwonenden waren het hier niet mee eens en voerden bij de Raad van State aan dat de woningnood hoog is. Ook zou het perceel volgens hen voldoende begroeid zijn om privacy te bieden en is er genoeg parkeergelegenheid op straat.

Het bestemmingsplan maakte het mogelijk om drie nieuwe woningen op het voormalige boerenerf te bouwen. Daarnaast mag de bestaande voormalige bedrijfswoning worden gebruikt als reguliere woning. Daarmee zijn op deze locatie maximaal vier woningen toegestaan.

De gemeente vindt een extra woning stedenbouwkundig ongewenst, omdat daarmee de oorspronkelijke opzet van het voormalige boerenerf wordt aangetast. Ook zou nieuwbouw op die specifieke plek het zicht vanaf de Kraaijensteinsedijk op de voormalige boerderijwoning ontnemen.

De omwonenden hadden hun plannen inmiddels concreter gemaakt. In aanvullende stukken aan de Raad van State lieten zij weten dat de eigenaar hun in september 2026 een voorkeursrecht tot aankoop van de betreffende grond had verleend. Dat recht geldt tot en met 4 maart 2027 en vervalt als zij er vóór die datum geen gebruik van maken. Van een daadwerkelijke verkoop is daarmee nog geen sprake.

De Raad van State ziet echter geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. De gemeente heeft volgens de bestuursrechter voldoende gemotiveerd waarom een vijfde woning niet wenselijk is. De stedenbouwkundige bezwaren wegen zwaarder dan de door de omwonenden aangevoerde argumenten. Het blijft dus bij maximaal vier woningen op het perceel.