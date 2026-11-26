Foto: Anniek van Zadelhoff

Vrouwelijke ondernemers met elkaar in contact brengen en elkaar verder helpen. Dat is het idee achter Zij aan Zee, een netwerk voor vrouwen met een eigen bedrijf op Goeree-Overflakkee en omgeving. Het initiatief bestaat al langer, maar is sinds september 2026 een officiële vereniging. Die mijlpaal werd donderdag 19 november 2026 gevierd in Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat.

De oorsprong van Zij aan Zee ligt bij verschillende initiatieven van ondernemende vrouwen op het eiland. Tijdens een bijeenkomst op Internationale Vrouwendag in 2024 kwamen zo’n tien vrouwelijke ondernemers uit Stad aan ’t Haringvliet bij elkaar. Onder hen was Anniek van Zadelhoff, die nu betrokken is bij Zij aan Zee. Uit die bijeenkomst ontstond het Stadsgilde, waarbij in de loop der tijd vrouwen aansloten en weer vertrokken. "Zo zijn we tot ons huidige bestuur gekomen", vertelt Nelian Chabot. "Vanuit die gedachte is Zij aan Zee ontstaan. Niet vanuit één persoon, maar vanuit de gezamenlijke behoefte om vrouwelijke ondernemers met elkaar te verbinden en elkaar verder te helpen."

Ideeën opdoen

Op Goeree-Overflakkee zijn veel vrouwen met een eigen bedrijf, maar elkaar ontmoeten gebeurt niet vanzelfsprekend. Zij aan Zee wil daarvoor een plek bieden. De vereniging organiseert bijeenkomsten waar zowel beginnende als ervaren ondernemers ervaringen kunnen uitwisselen, ideeën opdoen en nieuwe contacten leggen. De eerste evenementen lieten zien dat daar belangstelling voor is. De eerste twee edities van Zin in Zomaar waren volledig uitverkocht. Voor een volgend evenement eind november rekenen de organisatoren op zo’n 50 tot 75 deelnemers. Op het eiland zijn ook andere ondernemersnetwerken actief, zoals GO-Linked. Toch ziet Zij aan Zee ruimte voor een eigen aanpak. De bijeenkomsten zijn volgens het bestuur bewust laagdrempelig en persoonlijk. "Je hoeft geen verkooppraatje klaar te hebben of direct iets uit een ontmoeting te halen." Sparren

De vereniging richt zich onder meer op zelfstandige ondernemers en eenpitters, die niet vanzelfsprekend collega's hebben om mee te sparren. De leden hebben uiteenlopende achtergronden en bedrijven, van communicatie en coaching tot administratie, financiën en creatieve dienstverlening. Juist die verschillende expertises kunnen elkaar aanvullen. Tijdens de bijeenkomsten komen ook onderwerpen aan bod waar veel zelfstandig ondernemers tegenaan lopen, zoals zichtbaarheid, het bepalen van tarieven of grenzen stellen. Daarnaast kan voor vrouwen ook de combinatie van ondernemen met een gezin en andere verantwoordelijkheden een rol spelen. "Het is waardevol wanneer vrouwen ervaringen herkennen, open met elkaar kunnen bespreken en ontdekken dat anderen met vergelijkbare vragen zitten", zegt Chabot. Ze benadrukt dat deze uitdagingen niet uitsluitend voor vrouwen gelden, maar dat het prettig kan zijn om ze met elkaar te bespreken.

"Samen kom je verder dan alleen"

Met de officiële oprichting als vereniging wil Zij aan Zee de organisatie verder ontwikkelen en meer activiteiten organiseren. Hierin moet “ontmoeting, inspiratie en gezelligheid” volgens de vrouwen samenkomen. Hoe dat er precies uit gaat zien, is ook aan de bezoekers zelf. “Want een vereniging vóór vrouwelijke ondernemers werkt uiteindelijk het leukste als die ook met vrouwelijke ondernemers wordt opgebouwd.” Op langere termijn hoopt het bestuur uit te groeien tot een herkenbaar netwerk voor vrouwelijke ondernemers op Goeree-Overflakkee en omgeving. Daarnaast wil de vereniging ook iets betekenen voor de volgende generatie, door meisjes te laten zien welke mogelijkheden het ondernemerschap biedt. "Uiteindelijk hopen we dat Zij aan Zee een vanzelfsprekende plek krijgt binnen het ondernemerslandschap van Goeree-Overflakkee. Een netwerk waarin vrouwen elkaar niet alleen ontmoeten, maar elkaar ook echt verder brengen. Want samen kom je verder dan alleen", besluit Chabot.