Foto: Water Natuurlijk en Provincie Zuid-Holland

Iedere week publiceert de redactie een overzicht van ontwikkelingen in de lokale en regionale politiek die betrekking hebben op Goeree-Overflakkee. Politieke partijen informeren de redactie over hun voorstellen, standpunten en activiteiten. In dit overzicht van week 47 van 2026 lees je over de kandidatenlijsten van de ChristenUnie, de Partij voor de Dieren en JA21. Ook vindt Water Natuurlijk dat waterschap Hollandse Delta meer moet doen om bestrijdingsmiddelen terug te dringen.

ChristenUnie houdt Steven Datema als lijsttrekker

Steven Datema uit Den Haag is opnieuw lijsttrekker van de ChristenUnie Zuid-Holland bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2027. De leden stemden op 24 november in met de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma. Datema is momenteel al fractievoorzitter. Djoeki van Woerden-Kerssen uit Gouda staat op de tweede plaats en Mirjam Mack-Van Bellen uit Voorhout op plek drie. De ChristenUnie noemt woningbouw in kleine kernen, openbaar vervoer en schoon drinkwater als belangrijke onderwerpen voor de komende periode. Partij voor de Dieren kiest Michel Timmermans

Michel Timmermans uit Rotterdam wordt de nieuwe lijsttrekker van de Partij voor de Dieren Zuid-Holland. De 33-jarige voorzitter van de provinciale afdeling volgt Carla van den Berg op, die na twintig jaar plaatsmaakt. De leden stemden op 22 november in met de kandidatenlijst. De huidige Statenleden Joeri Oudshoorn uit Den Haag en Robert Jan Vonk uit Rotterdam staan op plek twee en vier. Nieuwkomer Amarins Veringa staat op de derde plaats. Timmermans wil zich onder meer richten op klimaat, dierenwelzijn en natuurbescherming.

JA21 kiest Thom van Vugt als lijsttrekker

Thom van Vugt uit Vlaardingen voert de kandidatenlijst van JA21 aan bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2027. De 31-jarige Van Vugt is momenteel fractievoorzitter van de partij in Provinciale Staten en werkt bij de Douane in de Rotterdamse haven. Hij volgt daarmee zijn huidige rol als fractievoorzitter op als lijsttrekker. JA21 wil stoppen met windturbines op land en inzetten op kernenergie. Ook wil de partij de provinciale belastingen verlagen en meer ruimte bieden aan de Rotterdamse haven en de agrarische sector. Water Natuurlijk over handleiding van Urgenda

Water Natuurlijk wil dat waterschap Hollandse Delta meer gebruikmaakt van de mogelijkheden om bestrijdingsmiddelen te beperken. Aanleiding is een handleiding van Urgenda en Stichting Natuur & Milieu. Daarin staan mogelijkheden voor strengere vergunningen, bredere teeltvrije zones en beperkingen voor schadelijke stoffen. Ook kan het waterschap voorwaarden stellen aan het gebruik van verpachte grond. Water Natuurlijk wijst in het bijzonder op bestrijdingsmiddelen met PFAS en de gevolgen daarvan voor oppervlaktewater en grondwater. Volgens de fractie moet het waterschap meer maatregelen nemen om de waterkwaliteit op de Zuid-Hollandse eilanden te verbeteren.