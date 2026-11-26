Foto: Janita de Ronde

Veertig kinderen hebben woensdag 25 november 2026 in Dirksland gecontroleerd of woningen en auto's goed zijn afgesloten. Dat deden zij tijdens een actie van de politie, de gemeente en buurtpreventie. De kinderen gingen onder begeleiding van politieagente Janita de Ronde, ouders, buurtpreventieleden en boa's de straat op. De actie maakt deel uit van het jaarlijkse Donkere Dagen Offensief.

De deelnemers verzamelden zich in dorpshuis Onder de Wiek. Naast de veertig kinderen waren negen ouders, acht leden van buurtpreventie en twee boa's aanwezig. Na een korte uitleg van De Ronde werden de kinderen in groepjes verdeeld. De actie volgde op lessen die De Ronde eerder op basisscholen geeft aan leerlingen uit de hoogste groepen. Daar leren de kinderen hoe zij situaties kunnen herkennen die inbrekers de gelegenheid geven om een woning binnen te komen. Ook krijgen ze uitleg over wat ze kunnen doen als ze iets verdachts zien.

Tijdens de ronde controleerden de kinderen onder meer of poorten, deuren en ramen openstonden. Ook bekeken ze of auto's op slot waren en of er verlichting brandde in woningen. Als er iets niet in orde was, belden ze aan bij bewoners of deden ze een briefje in de brievenbus. De kinderen spraken ook bewoners aan en gaven tips over het afsluiten van deuren en ramen. Volgens de organisatie reageerden de bewoners positief. Bij verschillende woningen werden waarschuwingsbriefjes bezorgd. Ook troffen de groepjes meerdere auto's aan die niet waren afgesloten. De eigenaren konden worden achterhaald en sloten hun auto alsnog af. Na afloop kwamen de deelnemers terug in Onder de Wiek. Daar kregen de kinderen iets te drinken en wat te eten en vertelden ze wat ze tijdens de ronde hadden gezien.