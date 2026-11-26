Alle leerlingen van basisschool De Achtsprong in Achthuizen hebben woensdag 25 november 2026 een eigen plant gekregen tijdens een natuurles van GreenBee Foundation. Gastdocent Rico van Toor vertelde de kinderen wat planten nodig hebben om te groeien en hoe ze die moeten verzorgen.

De les is normaal gesproken bedoeld voor leerlingen van groep 5 en 6. Op De Achtsprong deden dit keer alle groepen mee, van de kleuters tot en met groep 8. Het is voor het eerst dat de natuurles op één basisschool aan alle groepen tegelijk wordt gegeven.

De inhoud van de les verschilde per leeftijdsgroep. De jongste kinderen maakten kennis met hun plant. De oudere leerlingen kregen uitleg over de groei en verzorging ervan.