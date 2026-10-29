Gemeente Goeree-Overflakkee legt afspraken met dorpsraden vast

Foto: Gemeente Goeree-Overflakkee

De gemeente Goeree-Overflakkee en de dorps- en stadsraden gaan de komende drie jaar nauwer samenwerken. De afspraken staan in een convenant dat dinsdag 27 oktober 2026 is ondertekend. Daarin staat onder meer dat de gemeente de raden eerder wil betrekken bij plannen die gevolgen hebben voor hun dorp of buurtschap.

Wethouder Jeffrey Verlegh ondertekende het convenant namens het college van burgemeester en wethouders. Dat gebeurde tijdens een gezamenlijke vergadering van de dorpsraden in Het Rondeel in Middelharnis. De gemeente en de raden spreken af elkaar op tijd te informeren over ontwikkelingen die van belang zijn voor de lokale leefomgeving. Ook gaan ze minimaal twee keer per jaar gezamenlijk overleggen. De afspraken gelden voor drie jaar.

Volgens de gemeente vertegenwoordigen de dorps- en stadsraden de kennis en ervaringen van inwoners. De raden kunnen daardoor een rol spelen bij plannen voor hun dorp of buurtschap. Adam van Heest, voorzitter van de stadsraad van Goedereede, zegt dat de afspraken duidelijker maken welke rol de raden hebben en hoe ze bij ontwikkelingen worden betrokken. Aan het convenant doen veertien dorpsraden en de stadsraad van Goedereede mee. Het gaat om de raden van Ooltgensplaat, Achthuizen, Langstraat, Den Bommel, Oude-Tonge, Stad aan ’t Haringvliet, Nieuwe-Tonge, Sommelsdijk, Dirksland, Herkingen, Melissant, Stellendam, Goedereede-Havenhoofd, Ouddorp en Goedereede. De raden van Den Bommel, Nieuwe-Tonge en Goedereede vertegenwoordigen daarbij ook respectievelijk Zuidzijde, Battenoord en Oostdijk-Nieuwendijk.