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Felicitatiepakket moet jonge bestuurders herinneren aan veilig rijgedrag

Internetredactie Omroep Archipel
· 2 min lezen
Foto: Gemeente Goeree-Overflakkee

Gemeente Goeree-Overflakkee geeft sinds oktober 2026 alle jongeren die hun rijbewijs halen een felicitatiepakketje. De 20-jarige Sophie Nagtegaal uit Middelharnis was de eerste die het pakketje op het gemeentehuis kreeg uitgereikt door wethouder Hans Veentjer.

Jonge bestuurders lopen meer risico op een verkeersongeval dan ervaren bestuurders. Met de actie wil de gemeente extra aandacht vragen voor veilig rijgedrag en jongeren stimuleren om op een verantwoorde manier aan het verkeer deel te nemen.

Wethouder Hans Veentjer is ambassadeur verkeersveiligheid en benadrukt het belang van veilig rijgedrag onder jonge bestuurders. “Ik zet mij in voor meer verkeersveiligheid, voor iedereen. Juist als je net je rijbewijs hebt, is het belangrijk om alert te blijven en verantwoordelijkheid te nemen op de weg. Met dit pakketje willen we jonge bestuurders daar op een positieve manier aan herinneren.” In het pakketje zitten onder meer tips voor onderweg, een BOB-sleutelhanger en een kaart voor een winactie voor een clinic bij Natural High.

De felicitatiepakketjes zijn onderdeel van #impact, een programma van het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV ZH). Volgens de organisatie worden wekelijks 50 jongeren van 16 tot en met 24 jaar in Zuid-Holland slachtoffer van een verkeersongeval. “Daarbij speelt ook hun eigen gedrag een rol. Denk aan het onderschatten van risico’s, het overschatten van de eigen vaardigheden en de invloed van groepsdruk. Rijden onder invloed, afleiding door de mobiele telefoon of door vrienden en te hard rijden zijn belangrijke oorzaken van ongevallen”, aldus #impact.

Het programma richt zich daarom specifiek op deze leeftijdsgroep. Het wil jongeren bewustmaken van de risico’s in het verkeer en stimuleren om veilige keuzes te maken.

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