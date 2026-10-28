Examenleerlingen RGO Beroepscampus knappen oude rallyauto op

Foto: RGO Beroepscampus Middelharnis

Drie examenleerlingen van de RGO Beroepscampus in Middelharnis werken in het schooljaar 2026-2027 aan een auto die eerder heeft meegedaan aan de Dakar Rally. De leerlingen reviseren de auto als onderdeel van hun examen. Het project komt van Willem Taale van WUTA Rallysport. Hij wil zijn kennis van het monteursvak doorgeven aan jongeren. De auto is bedoeld voor deelname aan een rally in Afrika.

CJ van Staveren, Thomas den Ouden en Leroy Haffert volgen de opleiding Motorvoertuigentechniek. Tijdens hun lessen werken ze aan de auto. Ze maken zelf een werkplan en een tijdschema en voeren de werkzaamheden grotendeels zelfstandig uit. Docent Kees Breen en Willem Taale begeleiden hen daarbij. De auto blijft op school staan totdat het werk klaar is. De verwachting is dat dit vóór april 2027 gebeurt, zodat de leerlingen hun examenproject op tijd kunnen afronden.

Leren in de praktijk

De werkzaamheden sluiten voor een groot deel aan op de lessen. Daarnaast besteden de leerlingen ongeveer veertien uur per week aan de auto. Als een klus meer tijd kost of ze een tussenuur hebben, werken ze soms verder aan het project. Taale deelt tijdens het project zijn ervaringen uit de rallysport. Ook neemt hij de leerlingen mee naar zijn rallyloods, waar ze meer zien van de sport en de techniek achter de auto's. Volgens Taale biedt het monteursvak veel verschillende mogelijkheden. Hij wil jongeren laten zien wat ze met de opleiding kunnen doen. Ook wijst hij op het tekort aan monteurs. Voor de leerlingen is het bijzonder om aan een auto met een rallyverleden te werken. Een van hen omschrijft het als een eer om aan de auto te mogen sleutelen. Door het project leren ze nieuwe technieken en horen ze meer over de rallysport uit de praktijk. Verschillende plannen

De drie leerlingen hebben verschillende plannen voor hun toekomst. Leroy Haffert wil in Zwolle de opleiding tot motorsportmonteur volgen. Hij is in zijn vrije tijd ook karter. CJ van Staveren wil bij Curio een opleiding tot automonteur volgen. Thomas den Ouden wil een andere richting op en denkt aan een opleiding tot treinmachinist.

Samenwerking

Het project is een samenwerking tussen de RGO Beroepscampus en WUTA Rallysport. Ook STO, een organisatie die technisch onderwijs en samenwerking met bedrijven ondersteunt, is bij de samenwerking betrokken. Met het project willen de betrokkenen laten zien hoe leerlingen tijdens hun opleiding praktijkervaring kunnen opdoen. Ze hopen dat meer bedrijven samen met scholen projecten opzetten. Auto opnieuw gekeurd

Het doel is om de auto weer geschikt te maken voor deelname aan een rally in Afrika. Daarvoor moet de auto onder meer worden gekeurd volgens de regels van de internationale autosportfederatie FIA. Als de auto opnieuw aan een rally meedoet, kan hij mogelijk weer op televisie te zien zijn. De betrokkenen verwachten in de week voor de kerstvakantie meer te kunnen vertellen over de voortgang van het project.