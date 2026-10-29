Gemeente wil laatste openbare stukje Klarenbeeksepad afsluiten

De soap rond het eeuwenoude Klarenbeeksepad in Ouddorp krijgt een nieuw hoofdstuk. De gemeente Goeree-Overflakkee wil ook het resterende openbare deel van het kerkepad afsluiten. Het ontwerpbesluit hiervoor is op 27 oktober 2026 bekendgemaakt.

In november 2025 oordeelde de Raad van State dat een eerder besluit om een deel van het pad aan de openbaarheid te onttrekken in stand bleef, maar dat dit voor een ander deel niet gold. Daardoor bleef een korter, doodlopend gedeelte openbaar toegankelijk. De grondeigenaren hebben vervolgens gevraagd ook dit deel aan de openbaarheid te onttrekken. Omdat het pad doodloopt, vrezen zij dat wandelaars verder zullen lopen over aangrenzende weilanden en privéterrein.

Vroeger vormde het kerkepad een verbinding tussen het dorp, de kerk en het buitengebied. De discussie over het openhouden dan wel afsluiten van het pad speelt al jaren . De bewoners van Klarebeekweg 4 willen het pad helemaal afsluiten, terwijl tegenstanders het kerkepad juist open willen houden voor wandelaars.

Tegenover de eigenaren staan organisaties die het historische kerkepad willen behouden, zoals Stichting Natuurlijk Ouddorp en wandelvereniging TeVoet. De gemeente erkent de cultuurhistorische waarde van het Klarenbeeksepad, maar vindt dat deze ook beschermd kan worden als het pad niet langer openbaar toegankelijk is. Het kerkepad moet daarom worden opgenomen op een cultuurhistorische waardenkaart. De organisaties willen echter juist dat het pad weer een doorgaande wandelverbinding wordt.

Een doorgaande wandelroute zou volgens de gemeente wel bijdragen aan de beleving van de historische waarde. Omdat het pad inmiddels doodloopt en de eigenaren niet willen meewerken aan een alternatieve route over hun grond, acht de gemeente het herstel van de oorspronkelijke verbinding echter onwaarschijnlijk.

Het pad is overigens niet volledig afgesloten voor bezoekers. In overleg met NLGO vinden er af en toe rondleidingen plaats, waarbij belangstellenden onder begeleiding en onder voorwaarden van de bewoners over het terrein kunnen wandelen.

Reageren op ontwerpbesluit

In de beoordeling concludeert de gemeente dat er geen doorslaggevende redenen zijn om het verzoek van de eigenaren af te wijzen. De gemeenteraad moet hierover uiteindelijk een definitief besluit nemen.

Belanghebbenden kunnen van 28 oktober tot en met 9 december 2026 een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. De reacties worden betrokken bij de verdere besluitvorming. Het resterende deel van het Klarenbeeksepad is daarmee nog niet definitief aan de openbaarheid onttrokken, maar de procedure voor de voorgenomen afsluiting is wel een volgende fase ingegaan.