Karter Leroy uit Sommelsdijk wil coureur in de Formule 1 worden

De zestienjarige Leroy Haffert uit Sommelsdijk is een talentvolle karter en rijdt wedstrijden in de Dutch Racing Series. Nog voor zijn vijftiende verjaardag had hij al een sponsor en een eigen wedstrijdkart. Halverwege 2024 besloot hij mee te doen aan wedstrijden van de Dutch Racing Series. Vanaf dat moment trok hij het hele land door om aan wedstrijden deel te nemen.

In januari 2023 begon het allemaal voor hem. Zonder eigen kart, gewoon op huurkarts bij de kartschool van Den Hartog Racing. Leroy volgde veel lessen in Roosendaal en deed af en toe mee aan een clubwedstrijd. Toch had hij al een duidelijke droom: coureur worden in de Formule 1. “Dit jaar rijd ik voor het kampioenschap met een echte racekart voor NXTGP, in de Tillotson T4 Junior-klasse én in het subklassement Rookie. En de resultaten worden steeds beter,” vertelt Leroy.

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De moeder van Leroy is nauw betrokken bij de hobby van haar zoon, maar gaat in de weekenden niet mee naar de wedstrijden. “Dat is een heel weekend, van vrijdag tot zondag, en ik heb nog een zoon thuis die ook gewoon aandacht verdient. Afgelopen weekend deed Leroy mee aan een wedstrijd in Emmen. Toen waren ze vrijdag al om zes uur vertrokken en zondagavond pas om half elf thuis,” vertelt moeder Thera.

Dure hobby

2025 was het eerste volledige seizoen van Leroy in de Dutch Racing Series. Hij eindigde op de elfde plaats in het kampioenschap. Nadat hij voor zijn vijftiende verjaardag zijn eigen wedstrijdkart had gekregen, werd het serieuzer. “Mijn vader gaat altijd mee en we sleutelen ook samen. We denken ook na over de vraag of we regenbanden of droogweerbanden gaan gebruiken en of er een ander tandwiel geplaatst moet worden,” vertelt de jonge coureur.

“De kart is tweedehands aangekocht en door de sponsor betaald. Maar je moet ook een aanhangwagen bekostigen en reserveonderdelen en schoonmaakspullen aanschaffen. Het is vooralsnog een dure hobby.” Volgens moeder Thera is het een feit dat de sport duurder wordt naarmate je verder komt. “We hebben wel een aantal sponsoren, maar die dekken nooit alle kosten. Dat geeft ook niet, want we hebben zelf, althans Leroy, voor deze sport gekozen. We willen het nog wel als hobby zien, maar als je wedstrijden rijdt, wordt het natuurlijk wel serieuzer,” aldus Thera.