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Vul de enquête over de groene PMD-zakken nog in vóór 30 oktober

Internetredactie Omroep Archipel
· 1 min lezen
Foto: Omroep Archipel

Hoe denkt u over de groene PMD-zakken op Goeree-Overflakkee? Inwoners kunnen nog tot en met vrijdag 30 oktober 2026 hun mening geven over de huidige afvalinzameling en mogelijke alternatieven. Heeft u de enquête van het Opiniepanel Goeree-Overflakkee nog niet ingevuld? Doe dan alsnog mee!

De groene PMD-zakken worden al jaren gebruikt voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons. Wegwaaiende zakken en zwerfafval zijn veelgehoorde klachten. Een mogelijk alternatief is nascheiding, waarbij het PMD samen met het restafval wordt ingezameld en later machinaal wordt gescheiden.

In de enquête van Opiniepanel Goeree-Overflakkee komen onder meer gebruiksgemak, kosten, recycling en een schoon straatbeeld aan bod. Ook kunt u aangeven of u een ander inzamelsysteem zou willen, zelfs als dat leidt tot een hogere afvalstoffenheffing. Daarnaast is er ruimte voor eigen ideeën en opmerkingen.

Vul hier de enquête in.

De enquête is een initiatief van Opiniepanel Goeree-Overflakkee, een redactionele samenwerking tussen Eilanden-Nieuws en Omroep Archipel. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft geen zeggenschap over het onderzoek.

De resultaten worden later gepubliceerd. Ze geven inzicht in de meningen van de deelnemers en zijn niet automatisch representatief voor alle inwoners.

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