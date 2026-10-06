Kinderboekenweek: "Lezen is zo belangrijk voor je ontwikkeling"

Foto: Omroep Archipel

Wethouder Daniël Huising bezocht woensdag 30 september 2026 de voorleesclub van Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden in Middelharnis. Hij opende daar samen met de kinderen en bibliotheekmascotte Boekie een middag in het kader van de Kinderboekenweek. Die duurt van 30 september tot en met 11 oktober.

Tijdens de bijeenkomst luisterden de kinderen naar Het luchtcircus. In het verhaal moeten de dieren van een circus het orkest vervangen.

Bij dit artikel hoort een video De video komt van YouTube. Om die af te spelen moet je browser contact maken met Google, en daar heb je geen toestemming voor gegeven. Geef je die alsnog, dan staat de speler hier meteen. Toestemming aanpassen Op YouTube bekijken

Lezen en voorlezen

Victor Thissen van Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden noemt de Kinderboekenweek een jaarlijks feest rond kinderen, boeken en lezen. Hij vindt lezen belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. “Lieve kinderen, ga lezen. Lezen is zo belangrijk voor je ontwikkeling”, zegt Thissen. Ook Huising sprak tijdens de bijeenkomst over lezen. Volgens hem is het belangrijk dat kinderen regelmatig met boeken in aanraking komen. “We moeten die boeken, en het thema ‘Spot aan!’ is daar heel mooi voor, goed bij kinderen in de schijnwerpers zetten”, zegt hij. Huising vindt daarnaast dat kinderen zelf moeten kunnen ontdekken welke boeken zij graag lezen. Daarvoor is volgens hem soms tijd en rust nodig, ook al is het niet altijd makkelijk om die te vinden.

Thissen noemt ook het voorlezen. “Het is zo leuk om voor te lezen, ik zou dat echt zoveel mogelijk ouders willen aanraden”, zegt hij. Favoriete boeken

Huisings eigen favoriete jeugdboek is Kruimeltje van Chris van Abkoude. “Deze heb ik heel vaak opnieuw uit de kast gepakt, omdat ik het zo’n ongelooflijk mooi verhaal vond.” Ook Wonka noemt hij als favoriet. “Deze heb ik laatst voorgelezen aan mijn eigen kinderen. Ik las vroeger zelf ook alle boeken van Roald Dahl.” Op de vraag welk personage een goede wethouder zou kunnen zijn, noemt Huising Stach uit Koning van Katoren van Jan Terlouw. Stach krijgt in het verhaal een aantal opdrachten die hij moet uitvoeren om koning te kunnen worden. “Hij moest vaak allerlei partijen bij elkaar brengen. Dat is denk ik ook wel de bedoeling die Jan Terlouw had met zijn boek: mensen bij elkaar brengen om dingen op te lossen. En dat is ook een taak die je als wethouder hebt”, zegt Huising. Ook Willy Wonka, het personage uit de boeken van Roald Dahl, zou volgens Huising geschikt zijn als wethouder. “Willy Wonka, die heel goed out of the box kan denken. En ook dat is denk ik een heel goede eigenschap.”