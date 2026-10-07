Nieuwe ronde Schoenendoosactie van start: inleveren kan tot 24 november

De Schoenendoosactie is begonnen. Hierbij krijgen kinderen die het minder goed hebben een gevulde schoenendoos vol bruikbare spullen. Doellanden van de actie dit jaar zijn Bosnië Herzegovina, Moldavië, Roemenië, Bulgarije, vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden en Sierra Leone.

Tijdens de actie versieren kinderen en volwassenen in Nederland een schoenendoos en vullen deze met schoolspullen, verzorgingsartikelen, speelgoed en een knuffel. De dozen worden vervolgens uitgedeeld in landen waar kinderen het moeilijk hebben. In 2025 gingen er meer dan 42.300 dozen naar onder meer Sierra Leone, Roemenië, Lesbos, Moldavië, Albanië en Togo.

Volgens de organisatie is het niet alleen fijn voor de kinderen die een doos krijgen, maar ook voor de kinderen die er eentje vullen. “Ze leren wat het is om tijd, bezit en liefde te delen met een kind ver weg. Soms geven ze iets van zichzelf weg wat van waarde is: dat kan een beetje pijn doen, maar het is ook bijzonder. Door de actie gaan ze nadenken over thema’s zoals eerlijk delen, duurzaamheid en naastenliefde.”