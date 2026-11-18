Foto: Omroep Archipel

Waterschap Hollandse Delta onderzoekt tot 2029 op 258 plekken de kwaliteit van kleinere sloten en watergangen. Het onderzoek vindt plaats op het Eiland van Dordrecht, Goeree-Overflakkee, de Hoeksche Waard, IJsselmonde, Rozenburg en Voorne-Putten. Het waterschap wil weten hoe schoon het water is en of er stoffen in zitten die schadelijk kunnen zijn voor planten en dieren.

Het waterschap onderzoekt al langer de waterkwaliteit in grote wateren, zoals kanalen en meren. De kleinere sloten worden nu extra onderzocht. Medewerkers van laboratorium AQUON nemen hiervoor watermonsters op de 258 aangewezen plekken. In 2027 wordt opnieuw op verschillende plekken gemeten. De locaties zijn door loting gekozen. Op elke plek wordt zeven keer per jaar water onderzocht. Dat gebeurt maandelijks van maart tot en met september. In het voorjaar en de zomer worden ook twee extra uitgebreide onderzoeken uitgevoerd.

Een deel van de sloten ligt op privéterrein. Als medewerkers daar een watermonster moeten nemen, vragen zij eerst toestemming aan de eigenaar of gebruiker. De betrokkenen hebben hierover deze week een brief ontvangen. Andere meetplekken zijn bereikbaar vanaf de openbare weg. Met de uitkomsten wil het waterschap bepalen waar het water schoon is en waar verbetering nodig is. De resultaten kunnen ook laten zien of de waterkwaliteit in de loop van de jaren verandert.