Vergunning verleend voor grondige vernieuwing rioolwaterzuivering Middelharnis

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De provincie Zuid-Holland heeft op 29 september 2026 een vergunning verleend voor het vernieuwen van de rioolwaterzuivering in Middelharnis. Hiermee kan Waterschap Hollandse Delta de installatie aan de Westhavendijk uit 1981 grondig verbouwen en verduurzamen. Na de verbouwing zou deze weer minstens vijftien jaar probleemloos en onderhoudsarm moeten draaien.

Bij de verbouwing worden verschillende onderdelen van de zuivering vervangen. Zo komen er nieuwe roosters die grove vuildeeltjes uit het afvalwater halen. Ook wordt een machine voor de verwerking van slib vervangen door een energiezuiniger exemplaar. De zuiveringsinstallatie verwerkt het afvalwater van ongeveer 48.000 inwoners en heeft een capaciteit van 1.800 kubieke meter per uur, een omvang die ook na de verbouwing ongewijzigd blijft. Bovendien stapt de locatie af van het gebruik van aardgas door het kantoorgebouw uit te rusten met een elektrische warmtepomp en extra gevelisolatie.

Ook worden maatregelen genomen om stankoverlast te beperken. De lucht uit het zuiveringsproces wordt door een filter met lavastenen geleid. Bacteriën op de stenen breken daarbij geurstoffen af. Volgens de onderzoeken bij de vergunning blijft de geurhinder voor omwonenden binnen de wettelijke normen. Uit stikstofberekeningen blijkt bovendien dat het project geen extra stikstofneerslag veroorzaakt op het nabijgelegen natuurgebied Haringvliet. De vernieuwing in Middelharnis maakt deel uit van een grotere operatie van Waterschap Hollandse Delta. Ook de andere rioolwaterzuiveringen op Goeree-Overflakkee worden de komende jaren vernieuwd. In Ooltgensplaat zijn de werkzaamheden in september 2026 begonnen. Daar worden 118 palen in de grond geplaatst voor de nieuwe zuivering. Het waterschap wil alle zuiveringen waarvoor het verantwoordelijk is uiterlijk rond 2050 hebben gerenoveerd of vernieuwd. Belanghebbenden kunnen tot en met 12 november 2026 bezwaar maken tegen het besluit bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.