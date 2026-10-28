Secret Santa wil inwoners een lichtpuntje bezorgen tijdens donkere dagen

Het najaar is begonnen en dat betekent op Goeree-Overflakkee dat het bijna tijd is voor Secret Santa. Elke december worden tientallen inwoners die wel een lichtpuntje kunnen gebruiken, verrast met een anoniem kerstpakket. Aanmelden als Secret Santa of iemand voordragen kan vanaf 26 oktober tot en met 23 november 2026.

De eerste editie vond plaats in 2019, met Carin de Borst als initiatiefnemer. Zij was afgelopen jaar voor het laatst betrokken bij de organisatie. Tijdens de eerste editie werden ongeveer 25 pakketten uitgedeeld. Dat aantal groeide door de jaren heen naar zo’n tachtig tot negentig pakketten. Vorig jaar waren het er minder, ongeveer zestig. “We vermoeden dat we door problemen met ons Facebookaccount, dat plotseling werd verwijderd, en de naamswijziging van Secret Santa Lichtjesparade naar Lichtjesparade veel publiciteit hebben gemist”, aldus de organisatie.

De organisatie ziet Secret Santa als een ‘hartverwarmende traditie’ en vindt dat een klein gebaar veel kan betekenen, zeker in de koude decembermaand. Inwoners kunnen iemand voordragen die wel wat extra steun kan gebruiken. Vrijwilligers stellen vervolgens een persoonlijk kerstpakket samen dat anoniem wordt bezorgd.

De uitdaging is om over het hele eiland mensen te bereiken die bereid zijn om naar anderen om zich heen om te kijken en hun zorgen met Secret Santa te delen. “We zien dat we in verhouding tot het aantal inwoners aan de westkant van het eiland wat minder deelnemers bereiken. Maar onze missie is om iedereen die tijdens deze dagen een lichtpuntje verdient, dat ook te kunnen bieden.”

Santa’s en Arresleerijders

Bij de kerstactie zijn verschillende groepen vrijwilligers betrokken. Zoals gezegd begint het met de inwoners die iemand voordragen en informatie over die persoon verzamelen. Daarmee kan een persoonlijk kerstpakket worden samengesteld waar de ontvanger echt iets aan heeft.

Daarnaast zijn er de Santa’s: “De mensen die met deze geanonimiseerde informatie hun creativiteit de vrije loop laten en een pakket samenstellen waar hun ontvanger gelukkig van wordt.”

Ook zijn er vrijwilligers die controleren of iedereen zich aan de spelregels houdt. Zij anonimiseren de informatie en verdelen die over de verschillende betrokkenen. Ten slotte zijn er de Arresleerijders. Zij krijgen alleen een adres en bezorgen de pakketten bij de ontvangers. “Alles bij elkaar zijn dat gemiddeld zo’n twee vrijwilligers per pakket.”

Wie iemand in zijn omgeving wil opgeven of (financieel) wil helpen bij het initiatief, kan terecht op de website van Hart van Goeree-Overflakkee. De kerstpakketten worden vanaf 21 december bezorgd.