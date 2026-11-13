Provincie beboet Transdev voor vertraagde elektrische bussen

Vervoerder Transdev moet de provincie Zuid-Holland een boete van 1.075.000 euro betalen omdat het bedrijf bij de start van de busconcessie Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee niet volledig met uitstootvrije bussen reed. Gedeputeerde Staten hebben op 10 november besloten de boete op te leggen voor de periode van 14 december 2025 tot en met 30 september 2026.

De levering van de nieuwe bussen liep al voor de start van de concessie vertraging op. De elektrische bussen voor de R-netlijnen zouden later arriveren door problemen met de levering van vloeren. Ook de 25 nieuwe streekbussen liepen vertraging op. De eerste exemplaren werden pas in april 2026 verwacht. De problemen bij de streekbussen werden toegeschreven aan productieproblemen in een fabriek in Egypte.

Transdev had toegezegd vanaf de start van de concessie volledig elektrisch te rijden, maar door vertraagde leveringen lukte dat niet.

Inmiddels heeft Transdev 42 elektrische R-netbussen in gebruik genomen. Het bedrijf presenteerde deze bussen in het voorjaar van 2026. De voertuigen hebben een accucapaciteit van 432 kilowattuur en kunnen volgens Transdev 400 tot 430 kilometer rijden. Daarmee is een deel van de eerder aangekondigde vernieuwing van de busvloot gerealiseerd.

Geen extra boete

Naast de boete van ruim 1 miljoen euro ziet de provincie af van een afzonderlijke schadevergoeding voor misgelopen inkomsten uit verhandelbare emissierechten. Ook komt er geen extra boete voor het niet voldoen aan de eisen voor de bussen, voor zover dat rechtstreeks samenhangt met de vertraagde levering van de nieuwe voertuigen.

Het boetebedrag is gebaseerd op het prijspeil van 2025 en is inclusief de definitieve prijsaanpassing.

Boetegeld in de regio

De provincie heeft besloten dat het volledige bedrag wordt besteed aan het openbaar vervoer in de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee. Het geld wordt gereserveerd voor investeringen in het regionale openbaar vervoer.