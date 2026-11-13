Geen 14%, maar 2,5% OZB-verhoging, partijen botsen over proces

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Waar het in Den Haag al de hele week ging over het nieuwe belastingplan, was op Goeree-Overflakkee een verhoging van de OZB hét onderwerp van gesprek in de politiek. Het college wilde de belasting met zo’n 14% verhogen, maar door een wijzigingsvoorstel van de coalitiepartijen wordt dat nu 2,5%. De gemeenteraad besloot daar donderdag 12 november 2026 unaniem toe.

Alle partijen stemden in met het flink lagere percentage voor de Onroerendezaakbelasting (OZB) op woningen. De verhoging van 14% was door het college voorgesteld om financiële buffers op te bouwen voor de komende jaren. In 2027 laat de begroting nog een overschot zien, maar daarna wordt het een stuk minder rooskleurig. Door de verlaging naar 2,5% zouden inwoners volgend jaar gemiddeld € 50,- in eigen zak houden. Kritiek op gang van zaken

Vooral de weg naar het aangepaste voorstel zorgde tijdens de vergadering voor het nodige debat. Al tijdens de eerste termijn, waarin elke partij maximaal vier minuten spreektijd had, ging het regelmatig over de eerst voorgestelde verhoging en de daaropvolgende verlaging van de OZB.

De SGP was hierin het meest uitgesproken. Volgens John de Geus pleitte zijn partij voor een maximale verhoging van 5%. Hiervoor had de partij een amendement met de raad gedeeld. “Daarmee creëer je wat financiële ruimte en wordt de stap naar de verdere verhoging, die in de toekomst helaas echt nodig zal zijn, afgevlakt.” Volgens De Geus kwam er daarna plotseling een voorstel van de coalitiepartijen, met daarin een verhoging van 6,3%. Dat percentage werd vervolgens aangepast naar de huidige 2,5%. “Een bijzondere gang van zaken”, noemt hij het. Hij vindt dat de drie coalitiepartijen het initiatief van de SGP “zonder blikken of blozen” hebben overgenomen. Hij begrijpt dat het fijn is voor inwoners dat de forse verhoging van tafel is, maar noemt de gang van zaken voor de onderlinge verhoudingen in de raad “echt niet goed”. Petra ’t Hoen (PRO) vraagt zich vooral af waarom het hogere percentage eerst nodig was en nu “zonder slag of stoot” van tafel kon. Ook Aad de Kool (VVD) noemt de gang van zaken rond de OZB “wonderlijk, zelfs een beetje zorgelijk”. Hij vroeg zich hardop af of de coalitie nog wel vertrouwen had in de wethouder. Daarnaast wilde zijn partij het liefst ook een verlaging van de OZB voor ondernemers. Mariëlle van de Berg-Mostert (ChristenUnie) noemde de verhoging “stevig”, maar vond het tegelijkertijd getuigen van lef en een langetermijnvisie. “Al had het wel wat minder gekund.” De verhoging kreeg sowieso veel kritiek. In het coalitieakkoord staat dat lastenverzwaring een laatste redmiddel is om de begroting sluitend te krijgen. Volgens verschillende partijen lijkt het nu juist het eerste middel dat wordt ingezet. Ook in de tweede termijn gingen de opmerkingen over en weer. Peter Grinwis (SGP) vertelde dat hij de coalitiepartijen had gevraagd zich aan te sluiten bij zijn voorstel om de verhoging te beperken tot maximaal 5%. Zij gingen daar volgens hem niet op in, maar kwamen vervolgens met een nog lager percentage. Hij noemde het verloop “bijzonder”, net als Stan van Heemst (ChristenUnie). Ellen Nijssen (GAAN) vond dat het proces geen schoonheidsprijs verdiende.

Coalitie verdedigt aanpak

Daarna was het de beurt aan Jos de Jonge (Trots op Goeree-Overflakkee). Hij liet weten “zeker behoefte te hebben aan een reactie”. Volgens hem zagen ook de coalitiepartijen de begroting pas op hetzelfde moment als de andere partijen. “Wij vonden het niet fijn hoe het eruit zag wat betreft de OZB-verhoging. Wij zagen toen gelijk noodzaak om aan de slag te gaan.” Volgens De Jonge is raadslid (en indiener) Jan-Anton Houweling (CDA) vervolgens bij alle partijen langsgegaan om de steun voor het voorstel te peilen. Vanwege het positieve saldo in 2027 heeft de coalitie daarna bekeken of de eerder voorgestelde 6,3% nog verder omlaag kon. Ook daarna zou volgens De Jonge meerdere keren contact zijn gezocht met de oppositie. “Dat het proces, of de communicatie, beter kan, dat is misschien wel zo. Maar ik denk dat het aan beide zijden beter kan.” Tim Jochems (CDA) sloot zich voor een groot deel aan bij De Jonge. Volgens hem was Houweling al twee weken bezig met de voorbereiding van het amendement en was er ook ambtelijk overleg over geweest. Het voorstel van de SGP had dat volgens hem niet en was nog “in de conceptfase”. Volgens Jochems is er juist veel contact geweest met de SGP en zijn er “veel handen uitgestoken om de SGP te laten aanhaken”. Hij noemt de reactie van die partij daarom “heel jammer en zelfs oneerlijk”. “Verlaging uiterst onverstandig”

Wethouder Meijroos liet weten nog steeds achter het oorspronkelijke voorstel te staan. Ook was hij verbaasd dat werd gedacht dat het college het eens zou zijn met de nieuwe verhoging van 2,5%. “No way”, maakte hij duidelijk. “2,5% is heel weinig vlees op de botten om het nieuwe jaar in te gaan. Wij vinden het uiterst onverstandig.” Volgens hem moet de gemeente zich niet rijk rekenen met het overschot in 2027. “We hebben een visie ver in de toekomst waarin we zien dat de financiële lasten echt onder druk komen te staan voor de gemeente.” Door de ingreep van de coalitie resteert er in 2027 nog een overschot van € 77.600, wat volgens de wethouder "met een beetje pech zo is verdampt." Hij waarschuwde ook dat de financiële druk hierdoor wordt doorgeschoven naar 2028. In dat jaar zullen alsnog scherpe keuzes en belastingverhogingen nodig zijn. Met de voorgestelde verhoging van 14% wilde het college juist financiële ruimte creëren om in de komende jaren minder zware bezuinigingen nodig te hebben. Volgens indiener Houweling wordt er bij de eerstvolgende begrotingswijziging voor 2027 nog een meevaller verwerkt van € 638.000. "Er is dus voldoende financiële ruimte om de OZB voor onze inwoners komend jaar niet te verhogen", aldus het raadslid. De begroting, waarvan de OZB-verhoging onderdeel uitmaakt, werd aangenomen met 29 stemmen voor en 2 tegen. Beide tegenstemmen kwamen van GAAN.