Gemeente Goeree-Overflakkee en Meld Misdaad Anoniem zijn een campagne gestart tegen de illegale handel, opslag en vervoer van vuurwerk. Hierdoor moeten inwoners makkelijker signalen herkennen van illegale handel en opslag en deze vervolgens melden.

Dat brengt volgens de gemeente grote veiligheidsrisico's met zich mee. Niet alleen voor bewoners en omwonenden, maar ook voor hulpverleners. Hoewel illegale handel en opslag het hele jaar door plaatsvinden, nemen het vervoer en de verspreiding toe richting de jaarwisseling. Daardoor kan het vuurwerk vaker in woonwijken terechtkomen.

Erkende vuurwerkverkooppunten moeten voldoen aan strenge veiligheidseisen. Zo zijn speciale brandwerende bunkers, sprinklerinstallaties en jaarlijkse controles verplicht. Illegaal vuurwerk ligt daarentegen vaak opgeslagen in een gewone schuur, garagebox of zelfs op een zolderkamer. Bovendien heeft het vaak een grotere explosieve kracht dan legaal consumentenvuurwerk.

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman maakt zich zorgen over de risico's voor inwoners. "Deze jaarwisseling geldt voor het eerst het landelijke vuurwerkverbod voor consumenten. Toch blijft illegaal vuurwerk een probleem. Het vuurwerk wordt soms gewoon midden in een woonwijk opgeslagen. Je zult er maar naast wonen, zonder te weten welk gevaar er achter die deur schuilgaat. Een ongeluk kan grote gevolgen hebben voor een hele buurt. Daarom is het belangrijk dat inwoners alert zijn en verdachte situaties melden."

Inwoners wordt gevraagd alert te zijn op verdachte situaties. Denk aan mensen die op ongebruikelijke tijdstippen af en aan rijden of grote aantallen dozen verplaatsen. Die dozen kunnen gevarenstickers bevatten, maar ook juist geen herkenbare etiketten hebben.

Melden

Bij een verdachte situatie kunnen inwoners contact opnemen met de politie via 0900-8844. Bij direct gevaar geldt het alarmnummer 112. Ook kunnen inwoners een melding doen bij Meld Misdaad Anoniem. Dit onafhankelijke meldpunt is geen onderdeel van de politie. Melden kan telefonisch of online via een beveiligde omgeving. Een klein team van medewerkers behandelt de meldingen en zorgt ervoor dat de melder anoniem blijft. Zo worden telefoonnummers of IP-adressen niet opgeslagen en worden alle details die naar de melder kunnen leiden, verwijderd. De politie ontvangt alleen de inhoudelijke tip, waardoor de identiteit van de tipgever volledig beschermd blijft.

Meld Misdaad Anoniem is overigens niet bedoeld voor het melden van vuurwerkoverlast.